Vill du jobba nära en aktiv person och vara en viktig del av min vardag?
2026-01-12
Jag är en 48-årig tjej som bor i centrala Stockholm. Jag lever ett
socialt och rörligt liv och söker nu en eller flera personliga
assistenter som vill följa med mig i min vardag. Jag använder manuell
rullstol, som du kommer hjälpa mig att köra, och har kraftig
synnedsättning. Jag kommunicerar själv utan hjälp men behöver dig för
att lättare ta mig fram - därför är det viktigt att du kan använda GPS
eller kartor för att hitta rätt. Du och jag kommer göra mycket
tillsammans - allt från ärenden och fika med vänner till resor inom
Sverige och utomlands (planeras i god tid). Det är ingen vård eller
medicinsk omvårdnad i jobbet, utan assistans med ett aktivt vardagsliv.
Tjänsten är av servicekaraktär - jag behöver ingen medicinsk omvårdnad.
Jag tror att du som passar är:
• Kvinna ca 20-45 år
• Glad, ansvarsfull och tycker om när det händer saker
• Lösningsorienterad och inte rädd att ta i när situationen kräver
• Flytande i svenska, både tal och skrift
• Grundläggande datorvana
• Tycker om ett socialt och rörligt arbete
Du behöver inte ha erfarenhet sedan tidigare - kemi och samarbete är
viktigast. Tjänsten är deltid och passar t.ex. dig som pluggar eller
jobbar deltid. Vi kommer tillsammans överens om arbetstider och lägger
ett schema som passar oss båda. Din arbetsplats är där jag befinner mig.
Assistansen pågår dygnet runt och innehåller sovande jour. Av hänsyn
till arbetsuppgifterna är tjänsten endast öppen för kvinnliga sökande.
Endast fullt vaccinerade (minst två doser) blir kallade till intervju.
Ansök genom att maila CV och personligt brev till: Blomgren7@telia.com
Skriv även vilka pass du kan jobba, ex dag, kväll, natt, helg, och glöm
inte dina kontaktuppgifter.
Anställningen sker genom STIL och du omfattas av kollektivavtal
Fremia-Kommunal.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9677550