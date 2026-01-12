Vill du jobba nära en aktiv person och vara en viktig del av min vardag?

Jag är en 48-årig tjej som bor i centrala Stockholm. Jag lever ett

socialt och rörligt liv och söker nu en eller flera personliga

assistenter som vill följa med mig i min vardag. Jag använder manuell

rullstol, som du kommer hjälpa mig att köra, och har kraftig

synnedsättning. Jag kommunicerar själv utan hjälp men behöver dig för

att lättare ta mig fram - därför är det viktigt att du kan använda GPS

eller kartor för att hitta rätt. Du och jag kommer göra mycket

tillsammans - allt från ärenden och fika med vänner till resor inom

Sverige och utomlands (planeras i god tid). Det är ingen vård eller

medicinsk omvårdnad i jobbet, utan assistans med ett aktivt vardagsliv.

Tjänsten är av servicekaraktär - jag behöver ingen medicinsk omvårdnad.



Jag tror att du som passar är:

• Kvinna ca 20-45 år

• Glad, ansvarsfull och tycker om när det händer saker

• Lösningsorienterad och inte rädd att ta i när situationen kräver

• Flytande i svenska, både tal och skrift

• Grundläggande datorvana

• Tycker om ett socialt och rörligt arbete



Du behöver inte ha erfarenhet sedan tidigare - kemi och samarbete är

viktigast. Tjänsten är deltid och passar t.ex. dig som pluggar eller

jobbar deltid. Vi kommer tillsammans överens om arbetstider och lägger

ett schema som passar oss båda. Din arbetsplats är där jag befinner mig.

Assistansen pågår dygnet runt och innehåller sovande jour. Av hänsyn

till arbetsuppgifterna är tjänsten endast öppen för kvinnliga sökande.

Endast fullt vaccinerade (minst två doser) blir kallade till intervju.



Ansök genom att maila CV och personligt brev till: Blomgren7@telia.com

Skriv även vilka pass du kan jobba, ex dag, kväll, natt, helg, och glöm

inte dina kontaktuppgifter.



Anställningen sker genom STIL och du omfattas av kollektivavtal

Fremia-Kommunal.









STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se

Arbetsplats
Stil

Jobbnummer
9677550

