Vill du jobba med tillsyn av försäkringsförmedlare?

Finansinspektionen (FI) söker nu dig som vill jobba med tillsyn över försäkringsförmedlare. Är du redo för något nytt efter sommaren? Sök det här jobbet som finansinspektör på FI!
Om jobbet
Som finansinspektör på avdelningen Försäkringstillsyn inom område Försäkringar arbetar du med tillsyn av försäkringsförmedlare. Du bidrar till att stärka FI:s arbete med tillsyn och analys av försäkringsförmedlare, samtidigt som du utvecklar och fördjupar kompetensen inom sparprodukter, distribution samt rådgivning kring försäkringar och finansiella instrument till konsumenter.
Du utvecklar regelverk, policy, metoder och verktyg för tillsyn av försäkringsförmedlare samt samordnar möten med branschorganisationer. Dessutom deltar du i det internationella arbetet inom den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) i frågor om försäkringsdistribution.
Du samarbetar nära andra medarbetare på avdelningen som har ansvar för tillsyn av försäkringsföretag och även med andra delar av myndigheten.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har akademisk examen inom ekonomi eller juridik
• har erfarenhet av försäkrings- eller värdepappersdistribution, exempelvis produktutveckling eller rådgivning till konsumenter
• har kunskap om distribution och rådgivning av finansiella instrument
• uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift med goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du
• har arbetat på eller med företag under FI:s tillsynsansvar, till exempel på ett försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, bank eller värdepappersbolag
• har arbetat med compliance inom försäkringsdistribution samt rådgivning/förmedling av finansiella instrument enligt gällande regelverk
• har kunskap om sparförsäkringar och sparprodukter och utveckling av dessa
• har kunskap om finansiella instrument, till exempel obligationer, derivat och strukturerade produkter
• har goda kunskaper i excel.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• ta egna initativ
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Daniel Lundin, enhetschef 08-408 98 457
Individuell lönesättning
