Vill du jobba med spännande VVS-projekt? Straume Rr söker rörläggare
2026-03-09
Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Straume Rør AS har ett starkt och sammansvetsat team som utför det mesta inom VVS- och rörläggning. Under den kommande tiden ska vi leverera tjänster till flera stora och spännande byggprojekt i regionen, samtidigt som vi fortsätter att vara en aktiv servicepartner för våra kunder.
För att stärka vårt team söker vi nu erfarna rörläggare till två roller:
Bas till byggprojekt
I rollen som bas leder du ett team av rörläggare på byggarbetsplatsen och arbetar nära projektledaren för att säkerställa kvalitet, framdrift och ett bra samarbete i projektet.
Servicerörläggare
Som servicerörläggare arbetar du ute hos kunder med service, underhåll och installationer - främst inom sanitär- och värmeanläggningar.
Hos oss får du varierande arbetsuppgifter, spännande projekt och ett arbetsklimat där vi hjälper varandra och utvecklas tillsammans.
Vi söker dig som
Har yrkesbevis/gesällbrev som rörläggare
Har erfarenhet och god yrkeskompetens inom VVS
Är serviceinriktad och kan kommunicera bra med både kollegor och kunder
Bidrar till ett positivt och professionellt arbetsmiljö
Har B-körkort
Kan kommunicera på norska eller ett skandinaviskt språk
Vi erbjuder
100 % fast anställning
Trevliga och kompetenta kollegor
Konkurrenskraftiga villkor
Företagsbil
Kurser och möjligheter till vidareutveckling i yrket
Spännande projekt i ett växande företag
Frågor vi gärna vill att du svarar på i din ansökan:
Har du yrkesbevis/gesällbrev som rörläggare?
(Ja/Nej - beskriv gärna kort din utbildning eller erfarenhet)
Har du körkort klass B?
(Ja/Nej)
Var bor du idag och när kan du tidigast börja?
(Fritext)
Språk: Kan du kommunicera bra på norska eller ett skandinaviskt språk i arbetet?
(Ja/Nej) Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
114 56 STOCKHOLM Körkort
Arbetsplats
Worknordic Group AB
Jobbnummer
