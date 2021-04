Vill du jobba med sociala medier? - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Om sociala medier är något som finns i ditt blod och du är en j-kel på att sälja då kan vår tjänst hos vår kund vara något för dig!Kunden som är ett känt företag inom sociala medier och influenserstyrd marknadsföring ligger centralt i Stockholm.Du kommer att jobba med ett proffsigt team i ett högt tempo.Vem är du?Vi tror att du har tidigare erfarenhet av en liknande roll och har kontakter inom mediebyråer och hos influenser.Du är självsäker och syns då du kommer in i ett rum. Du är lugn samtidigt som du väl kan jobba under press. Du kommer med kreativa idéer och har lätt med människor.Du har en stark vilja efter att lyckas och är en teamspelare som kan anpassa dig efter situationer och gillar samt är duktig på att stänga affärer.Din erfarenhetVi tror att du minst har 3-5 års mediasäljbakrund.Du har aktuellt kontaktnät på byråerna och kan påvisa positivt resultat från tidigare försäljningsjobb.Du har ett starkt intresse av digital marknadsföring och har jobbat mot mål och nått goda resultat.Som KAM kommer du att driva försäljningsarbetet mot en specifik bransch, aktivt hjälper kunder att öka sitt resultat och ständigt bearbetar marknaden för att skapa nya affärskontakter. Du kommer att vara med i ett team som ansvarar för några av bolagets viktigaste kunder. Du träffar slutkund, media- och reklambyrå och du förväntas ständigt utveckla dina nätverk inom branschen, komma med kreativa nya lösningar för att i slutändan kunna ge dina kunder maximal avkastning på sina investeringar.2021-04-09I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-23Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5680202