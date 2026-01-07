Vill du jobba med revision i Växjö
Välkommen till oss på Advice Revision i Växjö! Gillar du att jobba med revision och vill få möjligheten att arbeta på en mindre byrå med kompetenta kollegor och närhet till kunderna? Vare sig du redan är påskrivande / auktoriserad revisor eller idag har en roll som revisionsmedarbetare / revisionsassistent så får du hos oss goda möjligheter till fortsatt utveckling. Du blir en viktig del i att bygga och utveckla vårt företag för framtiden!
Om rollen
Hos oss får du ett varierande arbete i en prestigelös organisation där du har stora möjligheter att både påverka och växa i din yrkesroll. För dig som vill utvecklas inom revision finns alla möjligheter - din ambition sätter ramarna för hur långt du vill gå. Och kanske viktigast av allt: vi värdesätter en arbetsmiljö där vi trivs och har roligt tillsammans.
I rollen kommer du främst att arbeta med revision av små och medelstora företag inom många olika branscher. För dig som kommit lite längre i karriären har vi även större företag som kan vara intressanta för dig. Oavsett vilken nivå du befinner dig på finns det etablerade kundrelationer att ta vid och utveckla. Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med kunniga och engagerade kollegor - en balans som ger både eget ansvar och ett starkt stöd runt omkring dig.
Vi lägger stor vikt vid långsiktiga relationer, både inom teamet och med våra kunder. Du blir en del av en sammansvetsad grupp på 14 personer som brinner för rådgivning och hög kvalitet. Här hjälps vi åt, stöttar varandra och strävar gemensamt efter att skapa värde och nå nya framgångar.
Du blir anställd av Advice Revision i Växjö och tjänsten är på 100% med placering i Växjö.
Advice Revision är sedan 2024 en del av Accru Partners.
Det här tänker vi oss att du har med dig för att passa för tjänsten
Vi söker dig som har en examen inom ekonomi från högskola eller universitet med inriktning mot redovisning och revision. Du har åtminstone 2-3 års relevant erfarenhet av revisionsarbete men vi har givetvis också plats för dig som är mer senior i din roll.
Du är en ansvarsfull person som fullföljer arbetsuppgifter och klarar av att arbeta mot deadlines. Du vet vad som krävs för att lyckas, är nyfiken och initiativtagande. Du har god social kompetens och förstår vikten av att skapa förtroendegivande relationer med kunder och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi är ett revisions- och redovisningsföretag som biträder företag, föreningar och organisationer med ett brett utbud av tjänster. Revision är vår specialitet, men vi erbjuder även kvalificerad rådgivning inom närliggande områden som skatt, redovisning, ekonomisk planering och kontroll. Våra uppdragsgivare är främst mindre och medelstora företag i närområdet, verksamma inom många olika branscher.
Genom vår nära kontakt med kunderna får vi en god förståelse för deras verksamhet, system och målsättningar, vilket gör att vi effektivt kan ge stöd och lämna relevanta råd. Vår målsättning är att vara en självklar partner inom våra verksamhetsområden och erbjuda mervärde genom vår kompetens och vårt engagemang.
Frågor & ansökan
Advice Revision i Växjö har valt att samarbeta med Head Consulting Group i denna rekrytering och det är till dem du skickar din ansökan. Om du har frågor om företaget eller om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Niclas Fagerlund på telefon 0738 - 01 04 46 alternativt på e-post niclas.fagerlund@headconsulting.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen till Advice Revision i Växjö och välkommen med din ansökan!
