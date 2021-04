Vill du jobba med rekrytering vid sidan av studierna? - Logent AB Stockholm - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Logent AB Stockholm

Logent AB Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-122021-04-12Vill du arbeta i ett framgångsrikt team där du får möjlighet att växa och utvecklas inom bemanning och rekrytering? Till vårt växande kontor i Stockholm söker vi nu en lagspelare som vill arbeta med att matcha konsulter mot uppdrag hos våra kunder.Du erbjuds ett spännande arbete med ett stort mått av självständighet och eget ansvar. Som konsultchefsassistent kommer du främst att arbeta med våra uthyrningsuppdrag och rekryteringsprocesser på den kollektiva sidan och bistå konsultcheferna i deras dagliga arbete. I uppgifterna ingår bland annat att hjälpa till med annonsering, kandidatsökning, telefonintervjuer, personintervjuer och referenstagning. Vidare hjälper du till med att administrera personalfrågor kring våra bemanningskonsulter och bemanningsuppdrag samt vår introduktion av nya bemanningskonsulter, deras anställningsavtal m.m. Hos oss blir du en del av ett framåtlutat och drivet gäng där tempot stundtals är mycket högt och ingen dag är den andra lik. För oss är arbetsglädje, personlig utveckling och frihet under ansvar ledord.Du gillar kontakten med människor och har förmågan att skapa goda och långsiktiga relationer. Vidare behöver du vara mycket strukturerad och ha en god administrativ förmåga. För att lyckas i rollen måste du klara av att ha många pågående uppgifter parallellt samt förmågan att på ett effektivt sätt planera och prioritera ditt arbete. Du behöver ha en god överblick, vara flexibel och lösningsorienterad. Vi lägger även stor vikt vid din förmåga att kommunicera i tal och skrift. Tidigare yrkeserfarenhet från personalområdet och affärsverktyget intelliplan är meriterande men inget krav. Är du en lagspelare som tycker att det är viktigt att ha roligt på arbetet? Då kommer du att trivas i rollen som konsultchefsassistent sassistent hos oss på Logent!Om LogentLogent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Logistik, Bemanning, Hamn & Hub och Kompetens. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda. Under 2020 omsatte Logent ca 1,5 miljarder SEK.Om ansökanTjänsten som konsultchefssassistent skall tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker löpande. Du ansöker om tjänsten via annonsen, vi behöver ditt CV och ett ansökningsbrev. Ansvarig rekryterare går igenom inkomna ansökningar och gör urval, är du en av dem som går vidare i processen kommer du att bli kontaktad för en första telefonintervju och avstämning kring erfarenheter relevanta för tjänsten. Går du sedan vidare i processen får du möjlighet att komma till Logent för att träffa ansvarig rekryterare på en personlig intervju.Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta vår distriktschef Love de Val på tel. 070 - 091 70 43 eller love.deval@logent.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 50% TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-26Logent AB Stockholm5686137