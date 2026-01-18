Vill du jobba med oss som personlig assistent?
2026-01-18
Vi är ett assistansbolag med säte i Värmland som startade 2010. Hos oss är det alltid samma personer som svarar i telefon och vi arbetar med ledordet tillsammans. Vi är ett assistansföretag som vill ge både kunder och assistenter stor kvalitet i sin vardag. Vi har en nära kontakt med våra kunder och finns alltid till hands och stöttar dig som assistent och våra kunder. Det är tillsammans vi kan skapa den bästa dagen!
Du måste ha fyllt 18 år.
Vi lägger stor vikt gällande dina personliga egenskaper.
Kundens önskemål är att du är kvinna och rökfri. Du ska som person vara lugn, ha lätt att sätta dig in i andras behov, ha stor förståelse och behärska svenska språket i tal och skrift utan problem. Som assistent följer du hennes dag genom livets olika prövningar. Att vara en del i samhället och engagera sig är en viktig del i livet också för denna kund, likaså en lugn dag i hemmet. En viktig del i jobbet som assistent är att vara lyhörd men ändå ta initiativ och stötta upp kunden i vardagen. Det är meriterande om du har erfarenhet av assistansjobb och gärna kunskap om autism, men det är inget krav. Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent en längre tid, då det är påfrestande att delge sitt liv. Ditt arbete består av att vara behjälplig åt kunden, som är en ensamstående kvinna i medelåldern, med allt vad som hör vardagen till. Bilkörning i tjänsten förekommer då kunden gillar att ta bilturer i sin egna bil så körkort är ett krav.
Kunden har dubbelassistans dygnet runt.
Tjänsten vi söker är deltid på minst 50 % och är schemalagd dagtid med start snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: robert@rpekonomikonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karlskoga deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 4 You Personlig Assistans i Värmland AB
(org.nr 556809-4675)
Tegvägen 36 (visa karta
)
691 48 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690160