Vill du jobba med oss som personlig assistent? - 4 You Personlig Assistans i Värmland AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskoga

Prenumerera på nya jobb hos 4 You Personlig Assistans i Värmland AB

4 You Personlig Assistans i Värmland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskoga2021-04-05Vi är ett assistans bolag med säte i Värmland som startade 2010. Hos oss är det alltid samma personer som svarar i telefon och vi arbetar med ledord som tillsammans. Vi är ett assistansföretag som vill ge både kunder och assistenter stor kvalitet i sin vardag. Vi har en nära kontakt med våra kunder och finns alltid till hands och stöttar dig som assistent och kund. Vi tillsammans kan skapa den bästa dagen!Du måste ha fyllt 18 år.Det är de personliga egenskaperna som väger tyngst.Kundens önskemål är att du är lugn, gillar att jobba med rutiner och har lätt att sätta dig in i andras behov och stor förståelse. Du följer hans dag och ofta hans familj genom livets olika prövningar. Att vara en del i samhället och engagera sig är en viktig del i livet också för denna kund. En viktig del i jobbet som assistent är att vara lyhörd med ändå ta initiativ och stötta upp. En viktig bit i detta jobb är att du tar stort ansvar om du inte kommer till jobbet kommer inte kunde inte till skolan där du är en del av hans hjälp. Det är meriterande om du har erfarenhet av assistans jobb men det är inget krav. Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent en längre tid, då det är påfrestande att delge sitt liv, ditt arbete består att vara behjälplig åt en yngre tonåring med allt vad som hör till. Du ska kunna köra kundens bil vissa dagar då familjen kanske möter upp i stallet. Du ska heller inte vara allergisk mot pälsdjur då katt och hund finns i familjen. Om du dessutom gillar att spela tv-spel, bowla o en och annan hockeymatch på skolgården är du rätt kille för jobbet! Att vi söker en yngre kille beror på att det blir tokigt i omklädningsrummet inget annat.Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper. Tjänsten är idag 100% men går att minska om så önskas.Tjänsterna kan komma tillsättas skyndsamt om vi hittar de rätta.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-05-054 You Personlig Assistans i Värmland ABTegvägen 3669148 Karlskoga5671850