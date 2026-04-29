Vill du jobba med oss på Le repaire des pirates?
2026-04-29
Om jobbet
Vill du vara med och skapa sommarens bästa gästupplevelser? Vi söker nu engagerade servitörer, servitriser och barpersonal till vårt team inför sommarsäsongen.
Hos oss står matglädje, service och gemenskap i centrum. Vi erbjuder en avslappnad och välkomnande miljö där gästerna kan njuta av god mat, härliga drycker och en atmosfär som inbjuder till långa, trevliga kvällar. Med fokus på kvalitet, värdskap och personligt bemötande vill vi skapa minnesvärda upplevelser för varje gäst.
Som en del av vårt team är du en viktig del av helhetsupplevelsen och vårt ansikte utåt. Oavsett om du arbetar i serveringen eller i baren välkomnar du gäster, guidar dem genom vårt mat- och dryckesutbud och ser till att varje besök blir något extra.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för mat, dryck och service
Älskar mötet med människor och alltid sätter gästen i fokus
Är positiv, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Är stresstålig och kan hålla ett högt tempo med ett leende
Tar initiativ och har lätt för att se vad som behöver göras
Erfarenhet från restaurang, bar eller annan serviceverksamhet är meriterande, men din personlighet och inställning är allra viktigast.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Tillredning och servering av drycker i baren
Ge gästerna ett varmt och professionellt bemötande
Säkerställa att service, kassa- och alkoholhantering sker enligt gällande rutiner
Bidra till ordning, trivsel och en välkomnande atmosfär
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i en härlig sommar miljö
Ett sammansvetsat team med hög arbetsglädje
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Anställning enligt kollektivavtal
Arbetstiderna är varierande och inkluderar kvällar och helger.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till: info@lrdp.se
Berätta gärna varför du vill arbeta hos oss och vad du tror att du kan bidra med till vårt team.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team i sommar!
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: info@lrdp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Wang Bamboo AB
(org.nr 556759-7058) Arbetsplats
Wang Bamboo AB, Restaurang Jobbnummer
9883284