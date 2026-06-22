Vill du jobba med människor och nå nya mål? Säljare i Kil
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Kil Visa alla säljarjobb i Kil
2026-06-22
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Är du en person som drivs av utveckling, gillar att träffa nya människor och vill ha ett arbete där din prestation gör skillnad? Då kan detta vara möjligheten du har väntat på.
Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Kil. Hos oss får du chansen att arbeta i en inspirerande miljö där du utvecklar dina färdigheter inom försäljning, kommunikation och kundbemötande samtidigt som du bygger en stark grund för framtiden.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du arbetar på event, mässor, marknader, festivaler och handelsplatser där du möter kunder personligen och hjälper dem att hitta smarta energilösningar anpassade efter deras behov.
Rollen är perfekt för dig som uppskattar sociala möten, tycker om att arbeta målinriktat och vill utvecklas i en roll med stora möjligheter.
Med utgångspunkt i Kil blir du en del av ett engagerat team där samarbete, energi och framåtanda genomsyrar vardagen.
Det här kan du se fram emot
Garantilön kombinerad med provisionsbaserad ersättning
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion från dag ett
Löpande coachning och personlig utveckling
Tydliga möjligheter till intern karriärutveckling
Ett positivt team med stark gemenskap
Vi firar prestationer
Vi uppskattar engagemang och resultat. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser såsom:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss får du arbeta i en miljö där framgång uppmärksammas och där kollegor hjälper varandra att lyckas.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att bygga relationer
Har en positiv attityd och hög energi
Motiveras av att nå mål och utvecklas
Tar ansvar för ditt arbete och dina resultat
Trivs både med självständigt arbete och teamwork
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din inställning, ditt driv och din vilja att lära dig.
Ansök redan idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att växa, utvecklas och påverka din egen framgång?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Kil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: kil@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
665 32 KIL Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973862