Vill du jobba med människor och ha kul varje dag? Bli säljare hos oss!
2026-03-24
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
Redo för ett jobb där du får träffa nya människor, utvecklas varje dag och faktiskt ha kul på vägen? -Då kan detta vara något för dig!
Som säljare hos oss åker du ut på kundbesök och hjälper människor att hitta smarta trygghetslösningar för hemmet. Du bokar möten, genomför dem och guidar kunderna rätt - enkelt, socialt och varierat.
Du får en ordentlig start med vår utbildning Sector Way Academy, så du behöver inga tidigare kunskaper. Vi ser till att du känner dig trygg, och du får alla verktyg för att lyckas.
(Kort sagt: vi lär dig det du behöver kunna - du tar med dig din energi!)
Gillar att prata med människor
Vill jobba i ett positivt och peppigt team
Pratar och förstår svenska flytande
Är prickfri i polisens belastningsregister
Vi erbjuder:
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Det här är en heltidstjänst, tillsvidare - du blir alltså en del av teamet på riktigt, inte bara "extra".
Vi jobbar måndag-fredag, 12.00-ca 21.00.
Perfekt för dig som gillar att sova ut, träna, fixa ärenden eller bara ta det lugnt innan jobbet börjar -du startar dagen när du är som mest pigg!
Start sker löpande - vi söker dig som vill börja så snart som möjligt.
Skicka in din ansökan så hör vi av oss snabbt för ett första samtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: simon.gustafsson@sectoralarm.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Sector Alarm AB
