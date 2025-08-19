Vill du jobba med lager logistik i ett framtidsprojekt? Se hit!
Professionals Nord Luleå AB / Lagerjobb / Boden Visa alla lagerjobb i Boden
2025-08-19
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Boden
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad, initiativrik och lösningsorienterad person som trivs i en praktisk roll med stort ansvar? Vill du vara en nyckelspelare i ett av Sveriges största industriprojekt? Här är tjänsten för dig som trivs när det händer saker - där du får kombinera hands-on-arbete med administrativ struktur. Sök nu och bli en del av något stort!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Sonepars räkning samordnare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Sonepar under 1 år och 8 månader, med möjlighet till förlängning. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt av Sonepar, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Sonepars önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.
Du erbjuds
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och struktur
En del av ett framtidsprojekt inom tung industri.
Alla möjligheter att växa - både i ansvar och kompetens.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer utgå från Sonepars etablering i Boden där arbetet grundar sig i lagerhantering. Du jobbar nära ett dedikerat team bestående av projektledare, teknisk handledare och andra samordnare. Som samordnare kommer du att ha en viktig funktion i att hantera det dagliga flödet av material i projektet. Här kombineras fysiskt arbete med administrativa arbetsuppgifter - allt i en miljö där struktur och ansvar står i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter:
Inventera, kontrollera och kvalitetsgranska inkommande och utgående material.
Märka upp, dokumentera och följa upp leveranser.
Planera och koordinera logistikflöden.
Köra ut material med hjälp av hjullastare (utbildning erbjuds vid behov).
Delta i uppbyggnad och optimering av arbetsrutiner och struktur på plats.
Vi söker dig som
Har ett intresse för praktiskt lagerarbete och ett naturligt sinne för struktur och effektivitet.
B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är krav för tjänsten.
Tidigare erfarenhet från logistik, lager eller liknande miljö är meriterande.
Truckkort och hjullastarkort är meriterande.
Det är dina personliga egenskaper som verkligen kommer göra skillnad i den här rollen - därför värderar vi dem högt i den här rekryteringen.
Du är:
Strukturerad - du trivs med att hålla ordning när mycket material ska hanteras samtidigt.
Ansvarstagande - du vågar ta egna initiativ och se till att arbetet rullar.
Kommunikativ - du har lätt för att samarbeta och skapa ett effektivt arbetsflöde med andra.
START: september/oktoberOMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lisa Bäckström (lisa.backstrom@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
#Sonepar #samordnare #lager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sonepar Sverige AB Kontakt
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se Jobbnummer
9464157