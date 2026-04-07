Vill du jobba med hjälpmedel? Vi söker nu en Hjälpmedelsassistent!
2026-04-07
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Nu söker vi på hjälpmedelscentralen dig som är undersköterska, rehabassistent eller har annan relevant utbildningsbakgrund, och som vill arbeta som hjälpmedelsassistent i en spännande roll där teknik, vård och samarbete möts. Hos oss gör vi skillnad - med hjälpmedel som verktyg och människan i fokus.
Arbetsuppgifter
Som hjälpmedelsassistent hos Hjälpmedelscentralen får du en bred och varierad roll där du arbetar självständigt men även i nära samverkan med tekniker, konsulenter och övriga kollegor. Du hanterar hjälpmedel inom flera olika områden och bidrar till att skapa trygga, funktionella lösningar för våra hjälpmedelsanvändare i hela Kronobergs län.
I rollen möter du invånare, närstående och professioner där din förmåga att ge stöd, skapa förtroende och ge ett professionellt bemötande är central. Arbetet är både praktiskt och teknisktoch ger utrymme för problemlösning, utveckling och daglig variation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, rehabassistent eller har annan relevant utbildningsbakgrund. Erfarenhet av hjälpmedel eller arbete inom vård och omsorg är meriterande.
Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse eller tidigare erfarenhet av teknik och IT, då många av våra hjälpmedel kräver god förståelse för hur de fungerar.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
* Tekniskt intresserad och nyfiken på att lära dig nya hjälpmedelsområden
* Flexibel och trivas med varierande arbetsuppgifter
* Noggrann och kvalitetsmedveten, med förståelse för medicinteknisk hantering
* Lyhörd och trygg i mötet med användare och närstående
* Självständig, samtidigt som du samarbetar väl i team
* Strukturerad, även när tempot växlar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har lätt att skapa goda relationer.
Körkort är ett krav eftersom resor förekomma.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 227/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
JF Liedholms väg 7
)
352 57 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab
Avdelningschef, hjälpmedelscentralen
Lina Svensson lina.a.svensson@kronoberg.se 0470-58 87 62
9840099