Vill du jobba med Gripen? Bli slutmontör hos Saab med betald utbildning
2026-04-16
10 veckors betald utbildning blir starten på din resa som slutmontör på Saab i Tannefors. Vi utrustar dig med de kunskaper och verktyg du behöver för att bli en viktig del av Saabs team som bygger stridsflygplanet Gripen. Engageras du av praktiskt arbete och vill vara med och bidra till framtidens teknik är detta din chans! Forma din framtid tillsammans med oss, start den 21 september.
Vad innebär rollen som slutmontör?
Efter utbildningen erbjuder rollen som slutmontör ett omväxlande arbete där ni tillsammans på avdelningen arbetar med mekaniska och elektriska installationer i flygplan, samt genomför funktionstester på både delar och kompletta system. Avdelningen ansvarar för hela kedjan - från installation av kablage, rör och landställ hela vägen fram till ett färdigt flygplan - vilket gör att du får en spännande och varierad vardag. Arbetet sker på dagtid.
Hos oss får du en unik möjlighet till en långsiktig anställning där du kan växa in i rollen som montör och utvecklas i ditt yrke över tid. Bli en del av en arbetsplats som erbjuder trygghet, gemenskap och en varierande vardag!
Vi söker dig...
• som är redo för din nästa utmaning. Oavsett om du har tidigare erfarenhet inom industri eller vill byta bransch helt får du här möjligheten att lära dig ett yrke från grunden. Vi ställer inga krav på förkunskaper utan det viktiga för oss är att du är nyfiken, har en vilja att utvecklas och gör ditt bästa varje dag. För att trivas i rollen ser vi att du:
Har ett intresse för teknik och utveckling
Är noggrann och har ett prestigelöst förhållningssätt
Uppskattar att jobba praktiskt och lösa problem
Är engagerad, ansvarstagande och öppen för nya utmaningar
Trivs med samarbete och vill bidra till teamets gemensamma mål
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan, i förekommande fall, krav på visst medborgarskap förekomma.
Vår rekryteringsprocess består av följande obligatoriska steg:
Ansökan - Skicka in din ansökan och besvara ett antal screeningfrågor.
Kapacitetstest - Ett digitalt test som mäter din analytiska förmåga (ca 30 min).
Självdeklaration - En del av säkerhetsprövningen där du fyller i ett formulär som skickas via mejl från plattformen OneFlow.
Studiebesök v.22 - Få en inblick i din framtida arbetsplats.
Arbetsprov v. 22 - Visa ditt handlag hos oss på Skill.
Intervju & referenser - Digital intervju & referenstagning med Skill samt en fysisk intervju med produktionsledarna på Saab.
Säkerhetsprövningssamtal och hälsoundersökning - Fysiskt samtal med Skill samt undersökning hos företagshälsovården.
Alla steg är obligatoriska för att bli aktuell till introduktionsprogrammet, därav viktigt att säkerställa att du kan delta de aktuella datumen. Information sker löpande via mejl i rekryteringens olika steg och din status i processen - så håll utkik i din mejlkorg.
Det här är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Skill med start den 21/9. Efter en tid som konsult är målsättningen att bli direktanställd av Saab.
Ta steget mot en spännande framtid genom att skicka in din ansökan idag! Har du frågor? Hör gärna av dig till ansvarig rekryterare Daniella Nygren, daniella.nygren@skill.se
Om Saab
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
Du kommer tillhöra Aeronautics, ett affärsområde inom Saab som erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet. Så ansöker du
