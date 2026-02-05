Vill du jobba med framtidens vård? Järfälla söker fysioterapeut, hemrehab
2026-02-05
Vill du jobba med framtidens primärvårdsrehabilitering? - Järfälla Rehab utökar hemrehabteamet
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Nordväst
En stimulerande tjänst i ett tryggt och meningsfullt sammanhang
Järfälla Rehab Nordväst är en del av Rehab Nordväst, som bedriver primärvårdsrehabilitering i fem kommuner.
Vi har fyra mottagningar och tre neuroteam med totalt cirka 150 medarbetare.
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv? Hos oss får du både utvecklas och trivas - tillsammans med engagerade kollegor i en meningsfull vardag. Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till hemrehabteamet på Järfälla Rehab Nordväst, beläget på Jakobsbergs sjukhus - bara 15 minuter från Odenplan, och kort promenad från Jakobsbergs station.
Tjänsten passar dig som söker variation, frihet och möjlighet att utvecklas inom flera olika områden av primärvårdsrehabilitering.
Därför ska du välja oss:
Variation i vardagen och möjlighet att hitta din nisch
Fokus på teamarbete, särskilt med arbetsterapeut, vilket gör att du utvecklar en bred kompetens inom rehabilitering
Stor frihet i att planera din dag efter eget ansvar inom trygga ramar
Du arbetar med allt från ortopediska och smärtrelaterade besvär till neurologiska tillstånd och rehabilitering av äldre
Kompetenta kollegor - vi är totalt 35 personer på enheten, varav 20 är fysioterapeuter/sjukgymnaster
Strukturerat och individanpassat introduktionsprogram
Utvecklingsfokus - vi deltar i flera spännande projekt, bland annat kring vårdövergångar och framtidens arbetssätt inom primärvården
Du kan läsa mer om oss på Järfälla rehab (regionstockholm.se)
Vad vi erbjuder:
Utveckling tillsammans med kollegor är något vi prioriterar högt!
På Järfälla Rehab värdesätter vi en hälsosam livsstil och strävar efter att skapa en god balans mellan arbete och privatliv. Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss har du stor möjlighet att påverka dina arbetstider och din arbetsmiljö. Vi tillämpar flexibel arbetstid, erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och fri sjukvård inom primärvården. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du:
Bedöma, behandla och rehabilitera patienter i deras hem, självständigt eller i team
Ges tillfälle att utifrån intresse och kompetens leda gruppaktiviteter och/eller hålla i patientutbildningar
Samarbeta med dietister, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper inom regionen och kommunen
Ha möjlighet att delta i utvecklingsarbete samt bidra i externa och interna kompetensnätverk
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 40 tim./vecka, dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
har erfarenhet av arbete inom primärvårdsrehabilitering är meriterande
har B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är trygg i din yrkesroll och gillar att arbeta både självständigt och i team
Har god förmåga att prioritera och trivs i ett omväxlande tempo
Är flexibel, lyhörd och har god kommunikativ förmåga
Har en positiv inställning till utveckling och förbättringsarbete
Delar våra värderingar "Patientens fokus", Allas lika värde" och "Arbetsglädje"
Eftersom vi alla vid behov ska kunna arbeta i patienters hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Sök!
Vi ser fram emot att få välkomna just dig till vårt team av kompetenta kollegor! Intervjuer sker löpande, så vänta inte - skicka gärna in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
