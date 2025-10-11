Vill du jobba med försäljning av städtjänster?

Radiant Städ HB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö
2025-10-11


Vill du jobba i ett växande företag där du verkligen kan påverka din egen lön och utveckling?
Vi på Radiant Städ söker nu en ung och motiverad säljare som vill vara med och växa tillsammans med oss!

Publiceringsdatum
2025-10-11

Om tjänsten
Som säljare hos oss kommer du att:
Besöka företag och privatpersoner för att erbjuda våra städtjänster

Ringa kunder via telefon för att boka möten och presentera våra erbjudanden

Arbeta självständigt men i nära kontakt med företagsledningen

Vara företagets ansikte utåt - du representerar Radiant Städ på ett professionellt och positivt sätt.
Tjänsten passar dig som gillar att prata med människor, är social, självgående och målmedveten.


Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Grundläggande dator - och telefonvana
Erfarenhet av sälj eller kundkontakt är ett krav

Ersättning
Timlön: 140 kr/h

Bonus:
200 kr per ny privatkund
500 kr per ny företagskund

Ju bättre du presterar, desto större möjligheter till bättre villkor och längre kontrakt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Alla ansökningar skickas till vår mejladress
E-post: info@radiantstad.com

Arbetsgivare
Radiant Städ HB

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9552190

