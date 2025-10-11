Vill du jobba med försäljning av städtjänster?
Radiant Städ HB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö
2025-10-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Vellinge
Vill du jobba i ett växande företag där du verkligen kan påverka din egen lön och utveckling?
Vi på Radiant Städ söker nu en ung och motiverad säljare som vill vara med och växa tillsammans med oss! Publiceringsdatum2025-10-11Om tjänsten
Som säljare hos oss kommer du att:
Besöka företag och privatpersoner för att erbjuda våra städtjänster
Ringa kunder via telefon för att boka möten och presentera våra erbjudanden
Arbeta självständigt men i nära kontakt med företagsledningen
Vara företagets ansikte utåt - du representerar Radiant Städ på ett professionellt och positivt sätt.
Tjänsten passar dig som gillar att prata med människor, är social, självgående och målmedveten. Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Grundläggande dator - och telefonvana
Erfarenhet av sälj eller kundkontakt är ett krav
Ersättning
Timlön: 140 kr/h
Bonus:
200 kr per ny privatkund
500 kr per ny företagskund
Ju bättre du presterar, desto större möjligheter till bättre villkor och längre kontrakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Alla ansökningar skickas till vår mejladress
E-post: info@radiantstad.com Arbetsgivare Radiant Städ HB Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552190