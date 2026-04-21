Vill du jobba med fordon och el? Vi söker dig!
Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en engagerad och lösningsorienterad elektriker till en av våra kunder i Skurup. Har du ett stort intresse för fordon och trivs i en praktisk roll där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
I rollen som fordonselektriker arbetar du självständigt med varierande uppgifter där din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga verkligen får ta plats. Du blir en viktig del i arbetet med att bygga, anpassa och färdigställa tunga fordon efter kundens behov.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Elinstallationer vid påbyggnationer, exempelvis belysning, varningssystem, kraftuttag och styrsystem
• Inkoppling av kranar och tippar
• Felsökning, service och reparation av elektriska system
• Dragning av kablage och montering av komponenter
• Arbete utifrån el scheman och tekniska underlag
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start enligt överenskommelse.Om företaget
Företaget specialiserar sig på lastbilspåbyggnationer och utvecklar skräddarsydda, kundanpassade lösningar utifrån varje verksamhets specifika behov och önskemål.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från yrket och känner dig trygg i rollen. Har du dessutom arbetat med fordonsel eller har ett starkt intresse för fordon ser vi det som en stor fördel.
Du är van att arbeta utifrån el scheman och känner dig bekväm med att arbeta självständigt.
Som person är du tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt med öga för detaljer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av hydraulikstyrning i kombination med el, samt C-körkort.
Körkort B är ett krav.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com Jobbnummer
9867132