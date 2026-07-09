Vill du jobba med fiber och bidra till ett uppkopplat Stockholm? Välkommen
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Eltel växer efter fler vunna avtal! Nu letar vi efter fler nyfikna, drivna och tekniskt intresserade personer som vill vara med och bygga framtidens kommunikationsnät! ⚡👷♀️⚒️
Vad gör en servicetekniker?
Som servicetekniker ansvarar du för att upprätthålla kritisk infrastruktur och utveckla framtidens kommunikationsnätverk. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att identifiera och lösa kundproblem, installera och konfigurera ny utrustning. Du kommer att arbeta med en mängd olika tekniska utrustningar inom IP- och LAN-områdena, såsom routrar och switchar, samt andra typer av kundanläggningar och anslutningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning
Utföra installationer hos kund
Konfigurera och mäta in den nya utrustningen
Utföra funktionstest
Driftsättning och säkerställa att anslutningen fungerar av förekommande utrustning inom teknikområdet IP-/LAN-/Router samt andra typer av kundanläggningar/kundanslutningar enligt kundens uppgjorda anvisningar
Beredskap (jourvecka) förekommer i denna tjänst.Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare? ⚡
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat team som jobbar både självständigt och tillsammans. Här erbjuds du ett varmt och lyhört ledarskap som tror på frihet under ansvar. Du kommer rapportera till teamledare Mikael Årnby som står för trygghet, trivsel och ett flexibelt ledarskap.
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till dagens och morgondagens uppkopplade samhälle. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill – både inom din roll och genom att testa nytt. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor!
För att lyckas i denna roll tror vi att du:
har en slutförd gymnasieutbildning med relevant inriktning
har god förståelse för IP-teknik, -nät och mobila system
kan läsa och tolka arbetshandlingar
kan hantera mätinstrument såsom OTDR och liknande
behärskar svenska obehindrat
har B-körkort för manuell växellåda
Som tekniker har du många olika kontakter, dels med vår produktionsplanerare som fördelar och lägger ut arbetet på tillgängliga tekniker och dels med kund när det behövs. Ibland behöver du själv se till att införskaffa det som behövs för att lösa problemet åt kund, då är kommunikation A och O.
Du tidrapporterar dagligen via telefon eller dator och rapporterar löpande under och efter utfört arbete. Självklart håller du en nära dialog med vår produktionsplanerare och våra kunder så att de är uppdaterade om hur arbetet fortlöper.
Känner du att du inte uppfyller kravprofilen? SÖK ÄNDÅ! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person. 💫
Övrig informationAnnonsen avser två tillsvidareanställningar på heltid som inleds med en provanställning.
Vi söker främst erfarna tekniker men då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet står dörren alltid öppen för rätt person med rätt inställning, så låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan!
Låter det lockande men att du inte är riktigt säker på om servicetekniker är något för dig? Vi på Eltel ser helheten och kanske ser att din kompetens passar bättre för en annan tjänst så vänta inte med din ansökan!
Rollen är inplacerad i säkerhetsklass, därför är godkänd säkerhetsprövning och svenskt medborgarskap ett krav.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen löper ut. Under semestertider tar processen längre tid pga ledighet så vi tackar för ditt tålamod på förhand.
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada! 🌈
Jag som sköter rekryteringen heter Sandra och du når mig på sandra.veres@eltelnetworks.se
om du har frågor.
Varmt välkommen till oss! ⚡👷♀️⚒️
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort – vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: sandra.veres@eltelnetworks.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073)
999 99 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9998465