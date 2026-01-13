Vill du jobba med engagemang och kampanj? Sök årets roligaste jobb!
2026-01-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Är du en person med energi, driv och en vilja att göra skillnad? Har du lätt för att ta initiativ, gillar att planera och genomföra saker - och brinner för mötet med människor? Då kan du vara vår nästa aktivitetsgeneral i valrörelsen 2026!
Som aktivitetsgeneral blir du en nyckelperson i Centerpartiets kampanjarbete i Jämtlands län. Du kommer att ha en central roll i att planera, samordna och genomföra kampanjaktiviteter tillsammans med våra lokala kretsar runt om i länet. Du kommer också att ansvara för praktiska frågor, kampanjmaterial och se till att våra aktiviteter blir både välplanerade, kreativa och roliga.
Vi söker dig som är:
Engagerad, lösningsorienterad och snabbfotad
Kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra
Strukturerad, men också påhittig och flexibel
Van att ta ansvar och får saker att hända
Delar Centerpartiets värderingar
Det är en stor fördel om du har erfarenhet av kampanjarbete eller ideella organisationer - men det viktigaste är att du har rätt inställning och energi! Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Deltid enligt överenskommelse under slutet av våren, med ökad sysselsättningsgrad under sommaren fram till valet i september. Arbetet är ofta förlagt på helger och under eftermiddag/kvällar.
Start: Efter överenskommelse.
Plats: Vårt kontor finns i Östersund, men arbetet är förlagt runt om i hela länet.
Krav: Körkort och tillgång till bil.
Vill du vara med och skapa energi, engagemang och framtidstro i valrörelsen?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till jamtland@centerpartiet.se
senast den 15 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jamtland@centerpartiet.se
Centerpartiet i Jämtlands län
Distriktsledare
