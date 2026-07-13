Vill du jobba med det allra senaste inom CNC?
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kil Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kil
2026-07-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Kil
, Forshaga
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Wenmec är ett modernt verkstadsföretag. Här förenas struktur och rutiner med den senaste tekniken. Söker du möjlighet att utvecklas tillsammans med tekniskt intresserade kollegor som har ett genuint intresse för maskiner, mekanik och produktion, så läs vidare! Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill "äga" en fräs eller flerop. Maskinparken är uppdaterad med ett flertal splitt nya maskiner, till exempel en ny portalfräs med TNC 7! Du kommer att arbeta med enstyckstillverkning och kortare serier. Programmeringen i Heidenhain blir en central del av ditt arbete, likaså riggning och operatörsunderhåll. Det här innebär att du har möjlighet att ta ansvar och utvecklas som operatör. Du deltar i arbetet med ständiga förbättringar, 5S och andra LEAN-aktiviteter. Skiftgång förekommer.
Vi söker dig som
Vi söker dig som gick utbildningen för längesen och har många års erfarenhet av riggning och programmering efter ritning. Du vill utvecklas men kommer kanske inte vidare där du är idag? Vi tror att du är en person som gillar att ta ansvar, håller hög kvalitet och gärna tar egna initiativ när du ser att något kan bli bättre. Du är pålitlig, jobbar strukturerat och trivs i en miljö där man hjälps åt och där prestige inte står i vägen för att göra ett riktigt bra jobb tillsammans. Meriterande med erfarenhet av CAM-beredning.
Är du den vi söker? Hör av dig till oss på Industrisupport, så besvarar vi dina frågor. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Välkommen!
Vår rekryteringsprocess
När du sökt jobbet matchar vi fram kandidater med relevanta erfarenheter. Därefter ringer vi upp och styr in de som matchar i rekryteringsprocessen, som slutar med att du får komma och träffa vår kund. Till sist och syvende är det du som avgör om du vill hoppa på ett erbjudande eller inte.
Vi är din karriärpartner. Genom personlig kontakt, snabb återkoppling och ett genuint engagemang arbetar vi för att matcha dig med rätt arbetsplats, utifrån både kompetens, ambitioner och värderingar. Vår rekrytering bygger på kompetensbaserade modeller och i slutet av processen kan evidensbaserade tester förekomma. Det ger en träffsäker matchning – något som gynnar både dig och våra uppdragsgivare. Vi tillämpar löpande urval – först till kvarn...
Information om företaget
Detta är en hyrrekrytering, där du om allt går bra kan erbjudas anställning efter en kortare inhyrningsperiod. Perfekt för dig som vill "känna på" hur det är på företaget. Givetvis erbjuds du även ett besök på plats innan du bestämmer dig.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att matcha kandidater till framgångsrika och långsiktiga tjänster. Hos oss möts du av en modern och transparent rekryteringsprocess med tydlig information om uppdrag, villkor och utvecklingsmöjligheter – så att du kan göra trygga och välgrundade yrkesval.
Med oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet och bygga ett starkt nätverk – oavsett om du väljer konsultuppdrag eller direktrekrytering. Du får tryggheten i kollektivavtal och bra förmåner, kombinerat med flexibilitet, balans och en inkluderande arbetsmiljö. Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag och andra förmåner. Vårt mål är enkelt: att erbjuda jobb och arbetsgivare som verkligen passar dig – idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Wenmec Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
10001534