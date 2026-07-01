Vill du jobba med bilar i toppklass? Vi söker underhållstekniker till Bilia
Professionals Nord Norra Norrland AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2026-07-01
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eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt med bilar och problemlösning? Vill du utvecklas i en roll där du får kombinera teknik, service och kvalitet i ditt dagliga arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker nu en underhållstekniker till eftermarknadssidan som vill bli en viktig del av ett engagerat verkstadsteam.
Information om företaget
Bilia är en av Europas störstahelhetsleverantörer för allt som rörbilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. De erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt enauktionssajt i Sverige.
Bilia Center Auto - Norr erbjuder nya och begagnade Mercedes och Nissan personbilar, Mercedes transportbilar och lastbilar, tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer samt däckhotell, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster. De finns i Umeå, Luleå, Örnsköldsvik och Skellefteå.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bilias räkning en underhållstekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Bilia.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Bilias önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
(mailto:lisa.backstrom@pn.se
).
Du erbjuds:
• En varierad roll där du arbetar med modern fordonsteknik
• Möjlighet att utvecklas inom service, felsökning och diagnostik
• En stabil arbetsplats med långsiktiga utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som underhållstekniker inom eftermarknad arbetar du med service, underhåll och reparation av fordon. Du är en viktig del i att säkerställa att kundernas bilar håller hög kvalitet och är trygga att köra. Arbetet sker i verkstadsmiljö i nära samarbete med kollegor.
Vi söker dig som
Har ett intresse för fordon och teknik samt en vilja att utvecklas inom branschen. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – vi lägger stor vikt vid din inställning och ditt engagemang.Kvalifikationer
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är:
• Noggrann, då arbetet kräver kvalitet och precision
• Problemlösande, eftersom du dagligen arbetar med felsökning
• Samarbetsvillig, då du är en del av ett team där man stöttar varandra
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lisa Bäckström – lisa.backstrom@pn.se
(mailto:lisa.backstrom@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
(mailto:lisa.backstrom@pn.se
).
#bilia #underhållstekniker #fordon Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilia Mercedes-benz Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
9987532