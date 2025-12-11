Vill du jobba med barn? Tveka inte att söka den här tjänsten
2025-12-11
Hej!
Jag är en glad och energifylld 6-årig pojke som bor med min familj i Tyresö. Söker nu assistenter som vill göra skillnad i mitt liv.
Jag älskar lek och bus men tycker också om att bara ta det lugnt. Det är viktigt att du som söker är trygg, empatisk, och lyhörd för att kunna möta mina behov. Andra egenskaper som jag önskar att du har är: lugn, omhändertagande, anpassningsbar. Jobbet hos mig handlar om att leka och busa med mig men också känna in och ha förståelse för när jag behöver vila och få återhämtning. En annan viktig arbetsuppgift hos mig är medicinering det vill säga att du ska assistera mig när jag tar min medicin.
Är du utbildad barnskötare eller undersköterska så är det meriterande.
Obs! Är viktigt att du har tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen!
Jag har assistans dygnet runt men söker nu någon som kan arbeta dagtid på vardagar och dagtid på helgen.
Tjänstens omfattning: 40tim/vecka 100%.
Arbetstider vardagar: kl. 07.30-17.30 och helger: kl.09.00-19.00
Vi kommer löpande att kalla till intervju, och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Bambi erbjuder lång introduktion, individuell lönesättning, friskvårdsersättning, handledning och kompetensutveckling. Vi erbjuder fast månadslön med betalda semesterdagar. Kollektivavtal Fremia-Kommunal.
Obs! Glöm inte att beställa ett utdrag ur belastningsregistret.
