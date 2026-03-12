Vill du jobba med avtal, inköp och förhandling på Fryshuset?
2026-03-12
Fryshuset söker en trygg, prestigelös och engagerad person som vill vara en central del av Fryshusets team Interna Processer. Arbetet passar dig som är en senior generalist som trivs med att ta ansvar för frågor från början till slut. Du är inte bara ett strategiskt stöd utan också den som driver arbetet framåt, löser problem i praktiken och ser till att saker blir genomförda. Du är helt enkelt en "doer".
Arbetets innehåll
Rollen hos oss är en bred, utvecklande och varierad generalistroll, där du ibland agerar expert och ibland leder interna projekt. Du är ofta ett strategiskt stöd och ett vägledande bollplank för verksamheten.
Du är van att hantera avtal, inköpsprocesser och juridiska frågor av varierande komplexitet. Du är van att arbeta verksamhetsnära och du trivs i en dynamisk och komplex miljö där strategiska frågor varvas med operativa uppgifter. Du har förmågan att hantera både helhet och detaljer, och är bekväm med att ibland behöva fatta snabba beslut.
Du arbetar tätt tillsammans med HR- och Interna processer teamet, Controllerfunktioner och Verksamhetsledning. I rollen jobbar du i partnerskap med många olika delar i organisationen. Det innebär att fånga upp, strukturera och driva frågor som ligger mellan olika funktioner och som kräver samordning, struktur eller framdrift för att säkra en god efterlevnad. Det kan handla om att ta fram beslutsunderlag, koordinera interna processer och att utreda enskilda frågor. I ditt arbete ingjuter du trygghet genom ditt kunnande, din tydlighet och din pedagogiska förmåga.
Specifika arbetsområden är:
Avtal och avtalshantering - framtagande och granskning av avtal samt bedömning av externt juristbehov och medverkande och rådgivning i förhandlingar. Arbetet omfattar bland annat inköpsavtal, IOP, samarbetsavtal och andra förekommande avtal.
Generell juridisk rådgivning - att bistå hela organisationen med olika typer av juridiskt stöd, bolagsformalia, riskbedömningar och vägledning. Rollen kräver praktisk erfarenhet som ger en god förståelse för generella juridiska frågor relaterade till avtal.
Projektledning - leda större och mindre interna projekt
Stöd i trygghetsarbete - ge rådgivning och stöd i säkerhets-, risk- och trygghetsfrågor utifrån efterlevnad, juridik- och processperspektiv i partnerskap med andra funktioner.
Compliance - främja en hög intern efterlevnad genom att ge strategiskt och operativt stöd till verksamheten för att säkerställa att vårt arbete följer gällande interna regler, extern lagstiftning eller andra externa regleringar såsom tex bidragsgivares kvalitetskod.
Erfarenhet:
Vi söker dig som har:
Stor erfarenhet av avtalshantering, avtalsbedömning samt inköp och förhandling
Relevant högskoleutbildning inom juridik, HR eller motsvarande
Förmåga att arbeta självständigt och i nära partnerskap med olika ansvariga i organisationen
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Trygghet-/säkerhetsarbete eller arbetsmiljöfrågor
Ideell sektor eller idéburna organisationer
Avtal såsom IOP-avtal, upphandlingsavtal enligt LOU, leverantörsavtal och avtal kopplade till fastighetsförvaltning
Compliance och efterlevnad av interna regler och externa lagkrav
Matrisorganisationer eller andra organisatoriska strukturer med flera intressenter
Personliga egenskaper
Vi tror att du:
Delar Fryshusets värdegrund och vill bidra till att stärka ungas möjligheter
Är en doer som kan driva och ta ansvar
Är kommunikativ, lyhörd och pedagogisk
Gillar ordning och struktur men är flexibel när situationen kräver det
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och vana att hantera komplexa frågor
Har integritet och förmåga att fatta självständiga beslut
Har förmåga att navigera i komplexitet och behålla lugnet även i känsliga situationer
Trivs i en verksamhet där engagemang, snabbhet och prestigelöshet är centralt
Intresserad?
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 31/3-2026. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på någon av Fryshusets platser. Resor kommer förekomma i tjänsten då Fryshuset är en global organisation.
Månadslön: 42 000 - 50 000 kr, beroende på erfarenhet och kvalifikationer.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Omfattning:100 %.
Rollen har målstyrd arbetstid och är i huvudsak förlagd på plats på Fryshuset, då närvaro och samarbete med verksamheten är viktigt.
