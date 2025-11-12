Vill du jobba med Anbud hos Kinnarps i Malmö?
2025-11-12
Vi söker dig som har intresse av att jobba med hela anbudsprocessen och som trivs i en analytisk, strukturerad och affärsnära roll. Är du en person som har enkelt för att kommunicera ditt budskap på ett professionellt sätt samt även har kunskap inom LOU? Då tror vi att du kan passa utmärkt på Kinnarps! Tjänsten är tillsvidare och du börjar som konsult via Jefferson Wells.
Kinnarps är Europas ledande helhetsleverantör av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, skolor och omsorgsmiljöer. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder. Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Vi erbjuder en tjänst i ett team med stor potential och med målsättning att bidra till att växa och ta marknadsandelar. Du kommer att jobba tillsammans med entusiastiska kollegor för Kinnarps fortsatta tillväxt och ett starkare, konkurrenskraftigare varumärke.
Du jobbar med hela anbudsprocessen, från identifiering av anbud till att producera, projektleda och kvalitetssäkra anbudet både i offentlig och privat sektor. Tyngdpunkten i tjänsten ligger inom LOU. I rollen ingår även implementering och uppföljning av befintliga avtal.
I tjänsten inom Anbudssupport kommer du främst arbeta med:
* Samordning och ansvar för att besvara anbud enligt företagets riktlinjer och satta mål
* Kvalitetsuppföljning efter slutförda anbud och bidra till förbättring av processer
* Ansvara för att lokala kundavtal kontinuerligt hålls uppdaterade gällande prisjustering och sortiment.
Det övergripande ansvaret för avtal och anbud ligger hos Säljsupportchefen.
Vem är du?
Antingen har du en gymnasieutbildning inriktad mot ekonomi eller försäljning alternativt har du en eftergymnasial utbildning från YH/KY inriktad mot offentlig upphandling eller inköp.
Du kan vara nyutexaminerad eller ha några års relevant arbetslivserfarenhet. Tjänsten kan anpassas till din tidigare bakgrund och erfarenhet.
Vi ser det som värdefullt om du har:
* Eftergymnasial utbildning (t.ex. YH/KY eller högskola) inom inköp, offentlig upphandling, ekonomi, juridik eller liknande.
* 1-3 års relevant arbetslivserfarenhet av anbudsprocesser.
* Erfarenhet eller god förståelse för LOU och offentlig upphandling.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
* Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word, Excel och PowerPoint.
Tidigare erfarenhet av systemen TendSign, Mercell och/eller Proceedo är ett plus.
Personliga egenskaper är viktiga i tjänsten:
* Strukturerad, noggrann och ansvarstagande
* Relationsbyggare
* Mål- och resultatinriktad
* Affärsmässig
* Analysförmåga
* Lösningsorienterad
Tjänsten ställer krav på flytande svenska i tal och skrift samt engelska.
Kinnarps siktar på framtiden och stor vikt kommer läggas vid din personlighet i denna rekrytering.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.Så ansöker du
Sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser framemot att hör ifrån dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
