2026-02-02
Vill du jobba inom trähusindustrin? Vi söker nya kollegor!
Nu har du chansen att bli en del av ett växande företag inom trähusindustrin! Vi söker dig som vill arbeta praktiskt, lära dig nya saker och trivs i en arbetsmiljö där man hjälps åt.
Om jobbet
Du blir en viktig del av produktionen där vi bygger och monterar trähus. Arbetsuppgifterna varierar och kan handla om montering, verktygshantering, mätning eller arbete i olika produktionsstationer. Här får du möjlighet att utvecklas och lära dig hantverket från grunden.
Vi söker dig som:
Har vilja och motivation att arbeta och lära dig nya moment
Är noggrann och tycker om att jobba i team
Har god arbetsmoral och bidrar till en bra stämning på jobbet
Erfarenhet inom bygg eller produktion är ett plus - men inget krav!
Vi erbjuder:
Heltidsarbete med chans till fast anställning
Trygg arbetsplats med erfarna kollegor som stöttar dig
Möjlighet att växa inom företaget
Introduktion och upplärning på plats
Arbetstid: Dagtid eller skift
Start: Enligt överenskommelse
Sök redan idag - vi intervjuar löpande!
