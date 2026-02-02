Vill du jobba inom trähusindustrin? Vi söker nya kollegor!

Uniflex AB / Snickarjobb / Sävsjö
2026-02-02


Nu har du chansen att bli en del av ett växande företag inom trähusindustrin! Vi söker dig som vill arbeta praktiskt, lära dig nya saker och trivs i en arbetsmiljö där man hjälps åt.
Om jobbet
Du blir en viktig del av produktionen där vi bygger och monterar trähus. Arbetsuppgifterna varierar och kan handla om montering, verktygshantering, mätning eller arbete i olika produktionsstationer. Här får du möjlighet att utvecklas och lära dig hantverket från grunden.
Vi söker dig som:

Har vilja och motivation att arbeta och lära dig nya moment

Är noggrann och tycker om att jobba i team

Har god arbetsmoral och bidrar till en bra stämning på jobbet

Erfarenhet inom bygg eller produktion är ett plus - men inget krav!

Vi erbjuder:

Heltidsarbete med chans till fast anställning

Trygg arbetsplats med erfarna kollegor som stöttar dig

Möjlighet att växa inom företaget

Introduktion och upplärning på plats

Arbetstid: Dagtid eller skift
Start: Enligt överenskommelse
Sök redan idag - vi intervjuar löpande!

Kontakt: Pontus.blomberg@uniflex.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Höglandet

Jobbnummer
9716707

