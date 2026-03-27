Vill du jobba inom produktion i sommar? Vår kund i Solna söker operatörer!
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Vi söker nu efter operatörer till vår kund inom läkemedelsproduktion under sommaren. Uppdraget som maskinoperatör kommer att pågå från 22 maj till och med slutet av augusti. Du kommer att vara anställd av Uniflex Bemanning men arbeta hos vår kund som är belägen i Solna.
Som operatör så kommer du att arbeta med en av deras produktionsprocesser för att tillverka diagnostiska kit som används inom sjukvården. Ditt arbete kommer att omfatta allt från beredning av råvaror och delkomponenter till arbete vid monterings-, fyllnings- och paketeringsmaskiner.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Tillverkningsarbete såsom beredning, fyllning, montering och paketering av delkomponenter och diagnostiska kit
• Administrativt arbete med produktions-/batchdokumentation, genomförande och dokumentation av träningar samt etiketttryckning
• Hantering av problem och avvikelser samt rapportering av produktionsdata
• Kontinuerligt förbättringsarbete, inklusive utveckling och upprätthållande av 5S i produktionslokalerna
• Underhåll och städning av utrustning, maskiner och produktionslokaler
Vem är du?
Denna tjänst passar dig som:
• Tycker att det är spännande att arbeta med tillverkning och maskinövervakning
• Vill arbeta i 5-skift med varierande arbetstider
• Har ett tekniskt intresse
• Är tillgänglig för att arbeta under hela sommarperioden vilket är från 22 maj - 31 augusti
Vi välkomnar även dig som kanske inte har erfarenhet av produktion sedan tidigare, men som kanske studerar till att bli ingenjör eller om du helt enkelt är nyfiken på att utforska hur det är att arbeta i en produktionsmiljö. Har du ett intresse för teknik, problemlösning eller vill utveckla praktisk förståelse för hur industriella processer fungerar? Tveka då inte att skicka in din ansökan! får du möjligheten att växa, lära dig nytt och bidra med ditt perspektiv.
Urvalet görs löpande så välkommen med din ansökan!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
Uniflex sverige AB Kontakt
Caisa Häman info@uniflex.se Jobbnummer
9825021