Vill du jobba inom industri 2026? Clockwork söker konsulter!
2025-12-16
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" - för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos någon av våra kunder i Mora med omnejd.
Ett nytt år innebär nya möjligheter, och som konsult hos oss får du inte bara chansen att utvecklas i din yrkesroll - du bygger också ett värdefullt kontaktnät och skapar goda förutsättningar för din framtida karriär inom industrin.
Vi erbjuder dig en trygg och attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar - allt enligt kollektivavtal.
För att trivas och lyckas i rollen som konsult hos Clockwork tror vi att du är en person som utstrålar glädje, engagemang och affärsmässighet - tre egenskaper som vi värderar högt och som genomsyrar hela vår verksamhet.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kundföretag, men vanliga inslag är montering, packning, truckkörning, traverskörning, maskinövervakning samt mer avancerat industriarbete. Som industriarbetare behöver du vara noggrann, tekniskt kunnig och ha ett öga för detaljer. Du arbetar med olika verktyg och utrustning för att säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och att produkterna fungerar som de ska. Arbetstiderna kan variera och förekomma både på dagtid och i skift.Tjänsten inleds med en visstidsanställning på 6 månader, med möjligheter till förlängning.
Vi ser gärna att du som söker har B-körkort, då det är en förutsättning för ambulerande konsultuppdrag.Profil
Har erfarenhet från industrin, montering eller ett äkta intresse för teknik. Truck- och traverskort, samt maskinkunskap är starka meriter. Som person är du positiv, öppen och trivs med att samarbeta i team. Du är fokuserad och driven, med förmågan att självständigt driva arbetsuppgifter från start till mål. Noggrannhet, problemlösning, teknisk förståelse och en strukturerad arbetsmetod är några av dina styrkor. Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Vi kontaktar kandidater för intervju löpande. För vidare frågor kontakta Lydia Davidsson, Konsultchef. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
