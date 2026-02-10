Vill du jobba inom fastighetsskötsel hos oss i sommar?
Nyköpingshem AB / Fastighetsskötarjobb / Nyköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Nyköping
2026-02-10
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpingshem AB i Nyköping
Vill du jobba med fastighetsskötsel hos oss i sommar?
Sommaren börjar närma sig och vi är i behov av 8 personer som vill arbeta hos oss under vecka 26-29
Som fastighetsarbetare vid Nyköpingshem jobbar du nära våra kunder - hyresgästerna. I dina arbetsuppgifter kommer du bland annat arbeta med att vara behjälplig med trädgårdsskötsel och hålla våra områden hela, rena och snygga. Dina arbetsuppgifter kommer vara av enklare form och passar dig som är i behov av ett sommarjobb under sommaren. Publiceringsdatum2026-02-10Profil
Vi tror att du är en person med stort driv och engagemang. Du gillar service och att arbeta nära våra hyresgäster. Det är naturligt för dig att agera som en lagspelare och bidra till gott samarbete.Bakgrund
Du har slutfört grundskolan och ska påbörja studier på gymnasiet eller har påbörjat en gymnasieutbildning. Du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift och kan kommunicera på engelska. Vi söker dig som fyller minst 16 år under år 2026.
Ansökan och rekryteringsprocessen
Vi har behov av 8 personer som kan arbeta hela perioden vecka 26-29. Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 22 februari 2026. Söker gör du via länken i annonsen. Vi tar enbart emot ansökningar den vägen.
Områdeschef Rebecca Fors svarar på frågor om tjänsterna, rebecca.fors@nykopingshem.se
. För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta
Pernilla Josefsson, HR-ansvarig, pernilla.josefsson@nykopingshem.se
. För fackliga frågor kontakta Martin Voogand, Fastighetsanställdas förbund, martin.voogand@nykopingshem.se
.
I över 75 år har Nyköpingshem spelat en viktig roll i kommunens expansion och bostadsutveckling genom att förvalta, bygga nytt, bygg till och bygga om. Med drygt 4 000 bostäder är vi Nyköpings ledande bostadsföretag med gott om nöjda hyresgäster. Det tänker vi fortsätta att vara i 75 år till. Minst.
Sommaren börjar närma sig och vi är i behov av 8 personer som vill arbeta hos oss under vecka 26-29. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpingshem AB
(org.nr 556450-9486), http://www.nykopingshem.se Arbetsplats
Nyköpingshem Jobbnummer
9734437