Vill du jobba inom ambulanssjukvården? (Spontanansökan)
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-02-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde ambulans- och akutvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare och larmoperatörer - välkommen att registrera din spontanansökan för att jobba inom ambulanssjukvården
Arbeta hos oss
Ambulansen är en viktig aktör i modern akutsjukvård där avancerad vård bedrivs utanför sjukhus. Det är ett omväxlande arbete där vi oftast har fokus på en patient i taget. Vi arbetar i två-skift vilket ger mer återhämtningstid och det finns möjlighet till träning på arbetstid.
I länet finns 4 ambulansstationer. De ligger i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar. Inom sektion Ambulanssjukvård på Akademiska sjukhuset ingår både ambulans och larmcentral. Sjukvårdens larmcentral utgör en viktig funktion i den första kontakten med patienter i behov av ambulans. Larmoperatören är den första länken i vårdkedjan innan ambulansen eller ambulanshelikoptern når fram.
Våra anställningskrav
Att arbeta som ambulanspersonal är utvecklande, spännande och ibland utmanande. Vi ställer krav på medicinska kunskaper, fysisk uthållighet och förmågan att lösa problem. Våra anställningskrav är satta dels för att de krävs för att klara arbetet i sig dels för att förebygga arbetsskador.
Som sjuksköterska på larmcentralen tar du emot samtal från hjälpsökande. Varje samtal resulterar i en bedömning, prioritering och åtgärd. Din uppgift är att hjälpa patienten till rätt vårdnivå med hjälp och stöd av ett unikt medicinskt beslutsstöd. Som sjuksköterska/larmoperatör kommer du att hantera och hjälpa de som ringer 112. Du kommer snabbt få en bild över vad som har hänt och därefter agera utifrån rådande omständigheter.
Sjuksköterska - ambulans
Du är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet inom akutsjukvård. Det är meriterande med vidareutbildning inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, anestesi eller intensivvård. B-körkort är obligatoriskt, det är meriterande om du har körkort med C1/C-behörighet, alternativt B-körkort som är utfärdat före 1 juli 1996.
Ambulanssjukvårdare
Du är undersköterska med minst tre års erfarenhet från akutsjukvård och mycket god körvana eller genomgången ambulanssjukvårdarutbildning med erfarenhet från ambulanssjukvård. Du ska ha C1/C-behörighet alternativt B-körkort som är utfärdat före 1 juli 1996.
Innan anställning för tjänsterna sjuksköterska - ambulans och ambulanssjukvårdare genomgår du lämplighetstest i form av fystest, körprov, intervju med avdelningschefer samt en inventering av medicinska kunskaper. Du ska också lämna in ett simintyg (200 m).
Sjuksköterska - larmoperatör
Du är sjuksköterska med minst två års erfarenhet. Du är en god lyssnare som kan ge instruktioner vid akuta sjukdomstillstånd och har lätt att tänka om och tänka nytt. Du kommer ha ett nära samarbete med såväl den egna arbetsgruppen som ambulanspersonalen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet ifrån akutsjukvård och telefonbedömning.
Vill du läsa mer om oss, se vår hemsida här (https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/ambulanssjukvard/)
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Enköping: Niklas Rosengren, 070-277 28 44
Avdelningschef Tierp: Heléne Wahlgren, 070-611 24 88
Avdelningschef Uppsala: Lars Westman, 070-634 46 44
Avdelningschef Östhammar: John Wigertz, 070-611 94 33
Avdelningschef Sjukvårdens larmcentral: Helene Thorsell, 070-611 12 50
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Kom ihåg att bifoga meritförteckning och två referenser (varav minst en ska ha varit din chef). Vänligen ange körkortsbehörighet (gäller ej larmoperatör).
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS285/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9756202