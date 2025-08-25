Vill du jobba inom ambulanssjukvården? (Spontanansökan)
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden - ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.
Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.
Sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare och larmoperatörer - välkommen att registrera din spontanansökan för att jobba inom ambulanssjukvården
Arbeta hos oss
Ambulansen är en viktig aktör i modern akutsjukvård där avancerad vård bedrivs utanför sjukhus. Det är ett omväxlande arbete där vi oftast har fokus på en patient i taget. Vi arbetar i två-skift vilket ger mer återhämtningstid och det finns möjlighet till träning på arbetstid.
I länet finns 4 ambulansstationer. De ligger i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar. Inom sektion Ambulanssjukvård på Akademiska sjukhuset ingår både ambulans och larmcentral. Sjukvårdens larmcentral utgör en viktig funktion i den första kontakten med patienter i behov av ambulans. Larmoperatören är den första länken i vårdkedjan innan ambulansen eller ambulanshelikoptern når fram.
Våra anställningskrav
Att arbeta som ambulanspersonal är utvecklande, spännande och ibland utmanande. Vi ställer krav på medicinska kunskaper, fysisk uthållighet och förmågan att lösa problem. Våra anställningskrav är satta dels för att de krävs för att klara arbetet i sig dels för att förebygga arbetsskador.
Som sjuksköterska på larmcentralen tar du emot samtal från hjälpsökande. Varje samtal resulterar i en bedömning, prioritering och åtgärd. Din uppgift är att hjälpa patienten till rätt vårdnivå med hjälp och stöd av ett unikt medicinskt beslutsstöd. Som sjuksköterska/larmoperatör kommer du att hantera och hjälpa de som ringer 112. Du kommer snabbt få en bild över vad som har hänt och därefter agera utifrån rådande omständigheter.
Sjuksköterska - Ambulans
Du är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet inom akutsjukvård. Det är meriterande med vidareutbildning inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, anestesi eller intensivvård. B-körkort är obligatoriskt, det är meriterande om du har körkort med C1/C-behörighet, alternativt B-körkort som är utfärdat före 1 juli 1996.
Ambulanssjukvårdare
Du är undersköterska med minst tre års erfarenhet från akutsjukvård och mycket god körvana eller genomgången ambulanssjukvårdarutbildning med erfarenhet från ambulanssjukvård. Du ska ha C1/C-behörighet alternativt B-körkort som är utfärdat före 1 juli 1996.
Innan anställning för tjänsterna sjuksköterska - ambulans och ambulanssjukvårdare genomgår du lämplighetstest i form av fystest, körprov, intervju med avdelningschefer samt en inventering av medicinska kunskaper. Du ska också lämna in ett simintyg (200 m).
Sjuksköterska - Larmoperatör
Du är sjuksköterska med minst två års erfarenhet. Du är en god lyssnare som kan ge instruktioner vid akuta sjukdomstillstånd och har lätt att tänka om och tänka nytt. Du kommer ha ett nära samarbete med såväl den egna arbetsgruppen som ambulanspersonalen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet ifrån akutsjukvård och telefonbedömning.
Vill du läsa mer om oss, se vår hemsida här (https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/ambulanssjukvard/)
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Enköping: Niklas Rosengren, 070-277 28 44
Avdelningschef Tierp: Heléne Wahlgren, 070-611 24 88
Avdelningschef Uppsala: Lars Westman, 070-634 46 44
Avdelningschef Östhammar: John Wigertz, 070-611 94 33
Avdelningschef Sjukvårdens larmcentral: Helene Thorsell, 070-611 12 50
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Kom ihåg att bifoga meritförteckning och två referenser (varav minst en ska ha varit din chef). Vänligen ange körkortsbehörighet (gäller ej larmoperatör). Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
