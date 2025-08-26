Vill du jobba i någon av våra liftar på Romme Alpin?
2025-08-26
Här på Romme Alpin erbjuder vi våra gäster en fantastisk skidupplevelse oavsett om man är nybörjare eller en erfaren skidåkare. Med våra 34 nedfarter och 6st Expressliftar är vi en av dom största anläggningen utanför fjällvärden.
Som liftvärd är du en viktig del i gästens upplevelse.
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat säsongsteam med fokus på säkerhet, service och gemenskap.
Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa att skidanläggningens liftar fungerar säkert och effektivt, samtidigt som du möter gäster med ett leende och hjälper dem att få en trygg och trevlig upplevelse. Som liftvärd på Romme Alpin jobbar du utomhus.
Du får din utbildning på plats.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett vänligt bemötande och gillar att hjälpa andra.
Du är ansvarstagande, noggrann och har god säkerhetsmedvetenhet. Du gillar att arbeta utomhus och trivs med ett fysiskt arbete.
Vi söker dig som vill jobba heltid eller extra.
Vi gillar lite extra om du:
Har tidigare erfarenhet av arbete på skidanläggning
En vanlig dag hos oss:
Övervaka och sköta olika typer av skidliftar, t.ex. knappliftar, stolliftar och rullband.
Hjälpa gäster på och av liftarna på ett säkert sätt, särskilt barn och nybörjare.
Utföra dagliga säkerhetskontroller av liftutrustningen.
Samarbeta med andra liftvärdar och skidsystemets tekniska personal vid eventuella driftstörningar.
Arbeta utomhus i alla väderförhållanden.
Krav:
Du måste ha fyllt 18 år, förstå och kunna uttrycka dig på svenska för att kunna jobba som liftvärd hos oss.
Bra att veta om Romme Alpin:
Romme Alpin är en dag- och weekendskidanläggning som är öppen alla dagar i veckan under vintersäsongen, med upp till 6 000 besökare per dag och en blandning av skolelever och privatpersoner.
Säsongen börjar i mitten/slutet av december och slutar i slutet av mars/början av april.
Flest skidgäster har vi under helger och lov.
Anläggningen ligger 13 km utanför Borlänge i södra Dalarna. Romme Alpin är den största skidanläggningen utanför fjällvärlden och lockar gäster med den korta resvägen från många platser i Mellansverige.
Alla som arbetar på Romme Alpin får anpassade utbildningar inom service, de rutiner vi följer och de system vi använder.
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand, med bil eller kollektivt.
Romme Alpin är en rök-, snus- och drogfri arbetsplats.
Tjänsterna gäller säsong-/timanställningar och det är möjligt att kombinera jobbet med arbete på andra avdelningar.
Lön enligt avtal med Hotell och Restaurang.
Hoppas vi ses i vinter!
För information och skicka din ansökan vänligen besök vår hemsida:https://www.rommealpin.se/sv/sokjobbhososs/snopistochlift/lift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Romme Alpin AB
(org.nr 556230-2363), http://www.rommealpin.se
Koppslahyttan 111 (visa karta
)
781 98 BORLÄNGE Jobbnummer
9475811