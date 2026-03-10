Vill du jobba i fjällen i sommar?

Snöstjärnan Hotell AB / Restaurangbiträdesjobb / Åre
2026-03-10


Vill du jobba i fjällen i sommar?
Kom och bli en del av teamet på Leski Lodge & Steakhouse i Storlien. En unik plats där arbete kombineras med fantastisk natur och massor av sommaraktiviteter.
På sommaren förvandlas Storlien till ett paradis för dig som gillar friluftsliv. Här finns mountainbikeleder, vandringsleder, trailrunning och fina möjligheter till fiske. Naturen börjar precis utanför dörren och efter jobbet finns det gott om äventyr att upptäcka.
Är du sugen på en utflykt ligger både Åre och Trondheim inom bekvämt avstånd.
Vi söker medarbetare inför sommarsäsongen som trivs i ett högt tempo, kan ta eget ansvar och gillar att arbeta självständigt. Hos oss blir du en del av ett härligt team där vi hjälps åt och har roligt tillsammans samtidigt som vi skapar en bra upplevelse för våra gäster.
Personalboende finns och även tillgång till gym.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan!
Ansök via mejl: kok@leski.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: kok@leski.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snöstjärnan Hotell AB (org.nr 556628-6828), http://www.leski.se
Vintergatan 25 (visa karta)
837 99  STORLIEN

Arbetsplats
Le Ski Lodge

Jobbnummer
9786571

