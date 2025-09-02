Vill du jobba helt på distans som fullstackutvecklare? Se hit!
2025-09-02
Är du en driven utvecklare som trivs med både backend och frontend? Antirio söker nu en fullstackutvecklare som vill arbeta fritt under eget ansvar, helt på distans eller från kontoret i Stockholm! Låter det som något för dig? Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Du erbjuds:
Möjlighet att jobba helt remote
En nyckelroll i ett erfaret, produktnära och kunnigt utvecklingsteam
Att arbeta med moderna tekniker som .NET Core, React, AWS och Kubernetes
Frihet under ansvar och stora möjligheter att påverka produktens arkitektur och utveckling
Som fullstackutvecklare på Antirio blir du en nyckelperson i utvecklingen av Pabliq, en modern plattform som hjälper företag att bevaka, analysera och arbeta med offentliga upphandlingar. Hos oss arbetar du med ny teknologi och är med och formar nästa generations upphandlingsverktyg, där vi redan idag integrerar AI-stöd för smartare insikter och effektivare arbetsflöden. Du blir en del av ett sammansvetsat och tekniskt starkt team som jobbar agilt i tvåveckorssprintar, med dagliga standups och tätt samarbete. Parprogrammering sker ofta, och ni hjälps åt att lösa både nya och pågående tekniska utmaningar.
Pabliq Techstack:
Backend:.NET Core (C#)GraphQL
OpenSearch
MongoDB
Frontend:
React
Infrastruktur och molntjänster:
AWS (EC2, S3, EKS)
Kubernetes
Azure
Vi söker dig som:
Har minst tre års arbetslivserfarenhet som fullstackutvecklare
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då kommunikationen sker på svenska
Trivs med att arbeta både i backend och frontend
Är bekväm med C#, .NET och React
Har gärna erfarenhet av eller nyfikenhet på AWS och Kubernetes
Har ett helhetstänk kring arkitektur och gillar att utforska nya tekniker och lösningar, t.ex. GraphQL, OpenSearch, A2A eller liknande
Har gärna en relevant högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap eller datateknik (dock inte ett krav, praktisk erfarenhet och problemlösningsförmåga värderas högt)
Vi tror att du är nyfiken och initiativtagande, du gillar att utforska ny teknik och komma med egna idéer. Du är kommunikativ och prestigelös, delar gärna med dig av kunskap, ger feedback och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Dessutom är du strukturerad och självgående, med förmågan att ta ansvar för helheten och driva arbetet framåt.
Om rollen
Professionals Nord söker i samarbete med Antirio en Fullstackutvecklare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Antirio. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Antirios önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
. Antirio är ett företag som hjälper sina kunder med att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sin upphandling- och avtalsprocess. Företagets affärsidé bygger på att erbjuda ett elektroniskt upphandlings- och avtalsstöd för offentlig sektor och hjälpa sina kunder att på ett enkelt, effektivt och kvalitetssäkert sätt hantera upphandlingar och avtal.
