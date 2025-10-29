Vill du jobba extra? Vi söker dig till företag i Rosersberg!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Stockholm
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker dig som är trevlig, engagerad och har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, exempelvis studier eller annat arbete. Arbetet sker på dagtid 08.00-17.00 och innefattar huvudsakligen plock och packning. Du är noggrann, gillar att samarbeta och trivs med ett aktivt arbete. Erfarenhet från lager är ett plus, men inget krav. Vi söker dig som är tillgänglig för arbete cirka fyra dagar i veckan och kan börja omgående - företaget befinner sig i en intensiv period och behöver förstärkning snabbt.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta Emma Degerfeldt på emma.degerfeldt@clwork.se
.
