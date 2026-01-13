Vill du jobba extra under sportlovet hos oss?
2026-01-13
Förvaltningsenheten
Övikshem är ett kommunalägt fastighetsbolag inom allmännyttan och Örnsköldsviks största hyresvärd med cirka 2 700 lägenheter i vårt bestånd.
Vi vill med ett attraktivt och flexibelt boende vara det självklara valet på bostadsresan genom livet. Tillsammans med andra bygger vi framtidens hållbara Örnsköldsvik, en plats med rum för alla.Publiceringsdatum2026-01-13Beskrivning
Vi söker dig som vill jobba extra under skollovet och tjäna en slant. Du tycker om ett socialt och rörligt arbete. Du vill bidra till att hålla det fint i våra bostadsområden. Hos oss blir du en del av en härlig gemenskap, där du tillsammans med andra ungdomar och handledare bidrar genom att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer till våra hyresgäster!Dina arbetsuppgifter
Väldigt enkla städ- och fastighetsarbeten under handledning. Hjälpa till med att hålla gemensamma utrymmen, som förråd, tvättstugor och soprum, i ordning. Sortera och frakta bort inventarier. Arbetet pågår under fem dagar vecka 10. Du arbetar mellan klockan 08.00-15.00 med lunchrast.Anställningsvillkor
Du som söker ska vara född mellan 2010-01-01 till 2011-08-31. I första hand erbjuds arbete till dig som är hyresgäst hos Övikshem. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
