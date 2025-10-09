Vill du jobba extra som budbilschaufför i Göteborg?
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-10-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Är du serviceminded och söker efter ett aktivt arbete? Har du tidigare erfarenhet av att köra budbil? Om så är fallet, då har vi tjänsten för dig!
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av paketutkörning för vår kund inom lager och transport. Du utgår från deras terminal i Hisingsbacka men är därefter ute på vägarna enligt planerad rutt under ditt arbetspass.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara tillgänglig minst 2-3 dagar i veckan. Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag ca 16:15-22:15 och även 7-15 samt lördagar ca 09:30-15:30. Arbetspassen börjar med att du själv sorterar och lastar in paket i budbilen för att sedan leverera dem till kunderna. Uppdraget inleds med upplärning där du kommer arbeta bredvid ordinarie personal, för att sedan övergå till ensamarbete.
Tjänsten är tänkt att starta omgående och planerar löpa på långsiktigt. För uppdraget kommer du att vara anställd via StudentConsulting men uthyrd som konsult till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad. Du arbetar effektivt och har hög arbetskapacitet. Du är en person som trivs i ett fartfyllt arbete och har god förmåga att strukturera ditt arbete. För detta uppdrag anställs du som konsult hos StudentConsulting och det är därför även viktigt att du kan identifiera dig med våra kärnvärden: Resultat, Engagemang, Enkelhet och Team.
För att vara aktuell för denna tjänsten krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, vilket kan vara studier, ett annat arbete, eller pension.
Utöver detta är det krav på:
• B-körkort och god körvana
• Gymnasiebehörighet
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• God fysik då tunga lyft förekommer
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från liknande tjänst
Platserna tillsätts löpande, så du är välkommen med din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9549810