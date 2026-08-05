Vill du jobba extra på lager?
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och vill ha ett flexibelt extrajobb? Trivs du med ett aktivt arbete där du får kombinera lagerarbete med truckkörning? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande medarbetare till vår bemanningspool för uppdrag hos våra kunder i Norrköping. Här får du en varierad arbetsdag där du bidrar till ett effektivt logistikflöde och blir en viktig del av verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
Plock och pack av varor
Sortering och hantering av gods
Truckkörning vid behov
Övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter
Arbetet är förlagt på vardagar mellan 08.00–17.00. Vi söker dig som kan arbeta cirka 2–4 pass per vecka, med möjlighet att arbeta mer under perioder med högre arbetsbelastning. Vi värdesätter därför flexibilitet och möjligheten att kunna hoppa in med kort varsel.
Du blir anställd som konsult och arbetar ute hos våra kunder, där du bidrar till den dagliga driften och får möjlighet att samla värdefull erfarenhet från olika lagerverksamheter.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig somKvalifikationer
Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Har truckkort och erfarenhet av truckkörning
Talar och skriver svenska obehindrat
Har ett utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar
Meriterande
B-körkort och tillgång till bil
Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tar ansvar för ditt arbete och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Du är noggrann, pålitlig och har en positiv inställning till både arbetsuppgifter och kollegor.
Du tycker om att arbeta praktiskt, har god fysik och ser värdet i att leverera ett kvalitativt arbete. Samtidigt fungerar du bra både självständigt och tillsammans med andra.
Välkommen med din ansökan!
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Malmgatan 14 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Altun linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10023006