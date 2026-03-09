Vill du jobba extra hos trevlig kvinna i Mullsjö?
2026-03-09
Just nu söker vi dig som är kvinna och vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Mullsjö.
Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en kvinna på 60 år. Hon har många intressen såsom målning, pyssel.
Något som ligger henne varmt om hjärtat är hennes intresse för hästar. Hon har också ett starkt intresse inom matlagning, bakning trädgård med odling.
Kunden är gärna ute och tar gärna promenader.
Det förekommer lyft med hjälp av en taklift m.m.
Matlagning, hygien, städning är några vanligt förekommande arbetsuppgifter och vara med kund när hon tränar och motivera.
Kund söker en kvinna i åldern 20 till 65 år.
Mer information ges vid intervju
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
är kreativ och gillar att pyssla, baka, laga mat
Ska gilla att vara ute och promenera alt ta en fika eller lunch ute
är flexibel
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, helg och natt.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: timanställning extra vid behov
Omfattning: vid behov
Arbetstider: dagtid, kväll, helg, natt viktigt att du även kan jobba kväll och natt. Under natten är det några aktiva åtgärder.
Tillträde: snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef:
Ann-Charlotte Dahlander
010-1303053Ann-Charlotte.Dahlander@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
