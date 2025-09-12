Vill du jobba extra hos en rullstolsburen man
2025-09-12
Vi behöver ytterligare en som till vårat team!
Vår kund är en äldre man, som är rullstolsburen efter att ha fått en stroke. Han bor i lägenhet med sin sambo i centrala Katrineholm.
Hans intressen är att måla, titta på tv - filmer och sport.
Du hjälper honom med allt ifrån vardagliga sysslor såsom städning, matlagning, hygien och att sköta hemmet. Personkemin ska stämma och det ska vara en rolig och trevlig arbetsplats.
Vi söker dig som är driftig och engagerad i ditt arbete. Det är viktigt att du är glad, positiv och praktiskt lagd. Du bör ha erfarenhet av omvårdnadsarbete och trivas med det.
Aktiviteter då bil krävs kan förekomma, så det är meriterande om du har körkort. Tjänstgöringsgrad: deltid, extra. Arbetstiden är förlagd dag/kväll/helg. Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vad förväntar vi oss av dig
Vi söker dig som är positiv, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt.
Du ska ha viljan att ge en hög livskvalité och en meningsfull vardag.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Vill ha ordning och reda.
Lyhörd för kundens behov .
Vara flexibel med arbetsuppgifter och arbetstider.
Vilka är vi
Omsorg Assistans är en privatägd assistansanordnare som verkat sedan 2013. Vårt huvudkontor ligger i Eskilstuna, men våra kunder finns över hela landet.
Vi arbetar ständigt för att kunna ge våra kunder den bästa servicen, assistansen och tryggheten. Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vi är det personliga assistansbolaget med hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Stina Bergqvist stina.bergqvist@omsorgassistans.se 073-3730052 Jobbnummer
9506072