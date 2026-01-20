Vill du jobba dagtid i centrala Skellefteå?
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå
2026-01-20
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Glad och sportintresserad kvinna i centrala Skellefteå söker kvinnliga assistenter som vill arbeta dagtid. Som assistent kommer du att vara den förlängda armen och benen i vardagliga sysslor och personlig hygien. Vi söker dig som är flexibel, lyhörd, gillar sport, blommor, bakning och matlagning.
Om kunden:
Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket. Vi ser gärna att du har erfarenheter av vården.
Du behöver inte körkort och tillgång till bil.
Om tjänsten: måndag, onsdag, torsdag 06:45-16:00 och fredag mellan 06:45-12:00. Viss helgtjänstgöring kan förekomma.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4 000: - /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9694856