Vill du inspirera och forma framtidens stjärnor?

Junglia AB / Grundskollärarjobb / Sundbyberg
2025-10-23


Vi söker en grundskolelärare till en av våra kunder där du får möjlighet att skapa en positiv och lärorik miljö för elever i grundskolans tidigare år.

Publiceringsdatum
2025-10-23

Arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning i enlighet med läroplanen
Skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö
Samarbeta med kollegor och vårdnadshavare för elevens bästa

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Möjlighet att påverka och utvecklas inom yrket
Ett engagerat och stödjande arbetsklimat

Kvalifikationer
Genomförd grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 eller motsvarande
Lärarlegitimation utfärdad av Skolverket
Goda kunskaper i svenska och engelska

Så här söker du:
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
172 36  SUNDBYBERG

Jobbnummer
9570848

