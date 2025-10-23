Vill du inspirera och forma framtidens stjärnor?
Junglia AB / Grundskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg
2025-10-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker en grundskolelärare till en av våra kunder där du får möjlighet att skapa en positiv och lärorik miljö för elever i grundskolans tidigare år.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning i enlighet med läroplanen
Skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö
Samarbeta med kollegor och vårdnadshavare för elevens bästa
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Möjlighet att påverka och utvecklas inom yrket
Ett engagerat och stödjande arbetsklimatKvalifikationer
Genomförd grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 eller motsvarande
Lärarlegitimation utfärdad av Skolverket
Goda kunskaper i svenska och engelska
Så här söker du:
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
172 36 SUNDBYBERG Jobbnummer
9570848