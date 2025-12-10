Vill du hjälpa fler att upptäcka varför livet blir lite bättre här?
2025-12-10
Oskarshamn vill växa, vi bubblar och tar plats - och nu växlar vi upp vårt arbete för att locka ännu fler att flytta hit, leva här och bygga sin framtid hos oss. Därför söker vi dig som är en engagerad kommunikatör/marknadsförare och som vill vara med på en resa där kreativitet, strategi och samhällsutveckling möts.
Hos oss får du ett uppdrag som faktiskt spelar roll. Ja, alltså på riktigt.
Vad du kommer att göra
Du blir en nyckelspelare i vårt intensifierade arbete med att marknadsföra Oskarshamn - både som plats att bo på och som arbetsmarknadsregion. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Skapa smart och målgruppsanpassat innehåll för sociala medier som LinkedIn, Facebook, Instagram och kanske även TikTok (vi lovar - inga danskrav om du inte insisterar).
Kampanjplanering, innehållsproduktion, analys och uppföljning.
Ta fram grafiskt material, trycksaker och annat visuellt som får människor att känna "dit, där vill jag!".
Producera och publicera innehåll på oskarshamn.com - vår huvudportal mot omvärlden.
Marknadsföra evenemang, initiativ och projekt som sätter Oskarshamn på kartan.
Bidra med idéer och höja nivån på vårt marknadsföringsarbete - både operativt och strategiskt.
Kort sagt: du kommer att få använda hela verktygslådan. Och förmodligen vilja lägga till några egna favoriter också.
Vem du är
Vi tror att du:
Har bred erfarenhet inom marknadsföring och/eller kommunikation, gärna både strategiskt och operativt.
Är vass på sociala medier och vet hur man bygger relationer digitalt.
Kan jobba självständigt men trivs i ett team där vi hjälper varandra att bli ännu bättre.
Har ett öga för form, ett öra för tonalitet och ett hjärta för storytelling.
Gillar att testa nytt, tänker kreativt och inte ryggar för att skruva på kampanjer tills de sitter.
Tycker att det låter kul att marknadsföra en plats - inte bara en produkt.
Extra plus om du redan känner till Oskarshamn, men vi blir lika glada om du är nyfiken och vill upptäcka det tillsammans med oss.
Varför du kommer trivas hos oss
Attraktiva Oskarshamn AB är ett bolag där engagemanget är stort, idéerna flödar och där vi faktiskt får saker att hända. Här får du:
Vara med och forma ett viktigt framtidsprojekt för hela kommunen.
Jobba i ett team med högt i tak (vi mäter inte takhöjden, men den är generös).
Möjlighet att påverka ditt arbete och komma med egna initiativ.
En arbetsplats där humor, prestigelöshet och framåtanda är lika viktiga ingredienser som analys och struktur.
Vill du vara med och marknadsföra en plats som både överraskar och levererar? Då ser vi fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag 11:e januari 2026.
rekrytering@oskarshamn.com
