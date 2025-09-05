Vill du hänga med mig efter skolan och på helgerna? Då kanske du är min nya
2025-09-05
God Omsorg bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service.
Jag är en kille på 12 år som bor i Vallentuna tillsammans med min mamma, pappa och vår tax Coco i ett jättemysigt hus. Jag gör allt som vilken annan 12-åring som helst gör - går i skolan, hänger med familjen, tar promenader med vår hund och tycker mycket om att hitta på saker som innebär fart, fläkt och pirr i magen! Jag är också ett stort fan av att baka och tycker att det är kul att överraska mamma och pappa med god fika.
Mellan varven älskar jag att ta det lugnt och chilla och det behövs också för att jag ska kunna ladda mina batterier.
Jag lever med en CP-skada och behöver därför personlig assistans för att göra allt jag måste och allt jag tycker om. Jag söker nu dig, tjej eller kille, som vill jobba eftermiddagar vardag (ca 15:30-19:30) och helg (ca 9-19 med flexibilitet). Du får gärna gå upp på heltid under skollov och stohelger om du vill.
Jag tror att jobbet passar dig som är ute efter ett deltidsjobb. Kanske pluggar du eller driver eget företag på deltid i kombination. Erfarenhet av yrket personlig assistent är inget krav, det viktigaste är att du vill lära känna mig och mina behov, då kommer vi att lösa resten galant tillsammans!
Utbildning och introduktion kommer du att få på plats och vi kommer inte att jobba ensamma förrän både du och jag känner oss helt trygga.
Jag använder rullstol, men älskar att sitta i soffan och chilla efter skolan och att träna i min Innowalk gillar jag att göra åtminstone en timme om dagen. Jag kommunicerar inte med "klassiskt tal" utan det är viktigt att du lär dig läsa mina signaler (som är ganska tydliga när vi känner varann).
Jag har en synnedsättning och tycker därför att det är svårt att titta på skärm osv - däremot ÄLSKAR jag att lyssna! Vad jag gillar att lyssna på varierar verkligen, men just nu är jag inne på Youtube stories. Jag gillar inte när det är tyst och musik eller youtube stories får gärna rulla när vi hänger.
Ett tips för att bli kompis med mig är att vi ibland ägnar oss åt att äta chips (det är mitt absoluta favvo-snacks!)
Sysselsättningsgrad på tjänsten kommer vi överens om när vi ser över hur mycket du kan/vill jobba i kombo med ditt övriga liv, men jag önskar åtminstone att du arbetar 4 pass/vecka (inkl helgpass).
Övrigt: God Omsorg månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:-/år.
I enlighet med God Omsorgs Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
