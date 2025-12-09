Vill du ha sommarens roligaste jobb? (Centrallager)
Gottebiten Strömstad AB / Lagerjobb / Strömstad Visa alla lagerjobb i Strömstad
Letar du efter ett sommarjobb där du får kavla upp ärmarna och vara en viktig del av Gottebitens mål att leverera kundupplevelser i världsklass? Då har vi drömjobbet för dig!
Vi söker nya 17 kollegor på 60-100% inför sommaren 2026 till vårt centrallager i Strömstad - hjärtat i vår verksamhet. Härifrån skickar vi majoriteten av de varor som årligen når över fyra miljoner betalande kunder i våra butiker.
På vårt lager arbetar vi tillsammans för att se till att logistiken fungerar som en väloljad maskin. Du blir en del av ett engagerat team där ingen dag är den andra lik - högt tempo, varierande arbetsuppgifter och en härlig arbetsgemenskap gör jobbet både utmanande och givande.
Hos oss får du: Köra truck (om du har truckkort) Plocka och packa varor Fylla pallar och hantera inleveranser Lasta och lossa - och ha kul under tiden!
Vi söker dig som är:
Positiv och ansvarsfull
Gillar att samarbeta i team
Noggrann och redo att kavla upp ärmarna
Nyfiken på nya erfarenheter
Kvalifikationer: Du måste ha fyllt 18 år Truckkort och lagererfarenhet är meriterande, men inget krav
Vårt centrallager spelar en viktig roll i vår framgång. Logistiken handlar om att alltid leverera rätt vara, i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad - och nu vill vi att du blir en del av detta!
Tveka inte - sök idag eller senast 31 januari 2026!
Hoppas att vi ses i sommar! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB Kontakt
Marica Adolfsson marica.adolfsson@orvelin.se Jobbnummer
9636489