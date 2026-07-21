Vill du ha ett utvecklande och variationsrikt montörsjobb?
Nr.1 Personalpartner AB / Montörsjobb / Vara Visa alla montörsjobb i Vara
2026-07-21
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, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
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, Herrljunga
, Vårgårda
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, Skara
eller i hela Sverige
Om kundföretagetPubliceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta praktiskt i en varierande roll där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu montörer till vårt kundföretag som tillverkar utrustning för spannmåls- och gruvindustrin. Produktionen består av allt från fläktar och ljuddämpare till biobränslepannor och andra metallkonstruktioner.
Som montör arbetar du med montering ovanstående produkter. Arbetet erbjuder stor variation då detaljer och projekt skiljer sig åt, vilket gör att jobbet blir utvecklande och omväxlande!
Du kommer dagligen arbeta med diverse handverktyg såsom skruvdragare och momentnycklar.
Som stöd finns förutom duktiga kollegor även ritningsunderlag.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna. Du har ett tekniskt intresse och tycker om att lösa problem i det dagliga arbetet.
För att lyckas i rollen krävs det att du är händig och noggrann. Du har stor vana av olika handverktyg. Eftersom produkterna är av varierande slag krävs goda kunskaper i ritningsläsning.
Tidigare erfarenhet av montage, industri eller verkstadsarbete är meriterande. Därför tror vi att du genomgått någon form av industriutbildning eller har liknande arbetslivserfarenhet.
Som person är du ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas i en stabil och varierande verksamhet.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta oss via mail, lisa@firstpersonal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
10007930