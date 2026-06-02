Vill du ha ett spännande sommarjobb och samtidigt göra nytta för andra?
Schedevi Psykiatri är ett privatägt företag som sedan 1942 erbjudit stöd, heldygnsvård och boende för vuxna med psykiska funktionsvariationer och samsjuklighet. Vi erbjuder en bred och individanpassad omvårdnad som omfattar personlig omsorg, social och fysisk träning samt stöd i klientens individuella utveckling.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande i alla våra verksamheter och strävar efter att skapa lugna, trygga och förutsägbara miljöer för våra klienter.
Våra verksamheter i Väst:
SoL-boende – Furubacken
Tre avdelningar: Omvårdnad, Rågvägen samt korttidsenhet enligt Socialtjänstlagen.
LSS-boende
Twee stycken boenden med särskild service enligt LSS.

Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att ge stöd och omvårdnad i klienternas vardag utifrån en strukturerad och individanpassad genomförandeplan.
Hälsa
Medicingivning
Rehabilitering
Stöd vid läkarbesök
Träning och fysisk aktivitet
Socialt stöd
Följ med på aktiviteter
Pyssla, spela tv-spel, bada, promenera
Fika, veckohandla, baka och andra vardagsaktiviteter tillsammans med klienter
Personlig omvårdnad
Tvätt
Matlagning
Städ
Stöd i personlig hygienProfil
Vi söker dig som vill arbeta med vuxna som har uttalade funktionshinder till följd av psykiatrisk sjukdom och som vill göra verklig skillnad i andra människors liv.
Vi ser gärna att du har utbildning inom omvårdnad, barn- och fritid eller fritidsledarprogrammet.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet inom:
Lågaffektivt bemötande
Motiverande samtal (MI)
Pedagogiskt förhållningssättKvalifikationer
• Minst 18 år
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• God datavana
• Utdrag från polisens belastningsregister
• Körkort (manuell eller automat)
Vad erbjuder vi?
Förutom gemenskap, personlig utveckling och ett meningsfullt arbete erbjuder vi kollektivavtal och en utsedd mentor när du anställs. Du går bredvid under dina första arbetspass och får stöd av erfaren personal som lär dig hur arbetet fungerar på avdelningen.
I samband med din anställning kommer du få gå igenom:
Genomgång av Durewall och lätt självskydd
Förflyttningsteknik
Läkemedelsdelegering
Dokumentationskunskap
HLR
Grundläggande kunskaper inom larm och brandsäkerhetDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har:
God initiativförmåga
Lösningsfokus
Ett lugnt och stabilt bemötande
God anpassningsförmåga
Hög ansvarskänsla
God samarbetsförmåga
Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald bland våra medarbetare.
Vi anställer och hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Som semestervikarie ersätter du ordinarie personal under deras sommarsemester. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Schedevi Psykiatri AB
(org.nr 556247-5367), https://www.schedevi.se/
Havrevägen 1 (visa karta
)
465 94 NOSSEBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Schedevi Väst Kontakt
Jessie Jogeland 0700075072

Jobbnummer
9940904