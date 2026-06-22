Vill du ha ett socialt jobb där du kan utvecklas och påverka din egen lön?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Hammarö Visa alla säljarjobb i Hammarö
2026-06-22
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Exaltera Marketing söker nu drivna och engagerade säljare med utgångspunkt i Hammarö. Vi letar efter dig som gillar att möta nya människor, vill utvecklas inom försäljning och trivs i en miljö där energi, gemenskap och ambition står i fokus.
Hos oss får du representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom försäljning, kommunikation och kundrelationer.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på event, marknader, festivaler och andra mötesplatser där du träffar kunder varje dag. Du hjälper människor att hitta smartare lösningar inom energi och teknik samtidigt som du skapar positiva kundupplevelser.
Du utgår från Hammarö och blir en del av ett team där vi samarbetar, stöttar varandra och arbetar tillsammans för att nå våra mål.
Vi erbjuder dig
Garantilön kombinerat med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Ett positivt team med stark sammanhållning
Vi belönar prestation
Hos Exaltera Marketing tror vi på att uppmärksamma framgångar. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror att höga mål och en bra arbetsmiljö går hand i hand. Därför lägger vi stor vikt vid att ha roligt tillsammans samtidigt som vi utvecklas och når resultat.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är social och tycker om att träffa nya människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Motiveras av att arbeta mot mål
Trivs både med eget ansvar och att vara en del av ett team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi utbildar rätt person och ger dig verktygen för att lyckas.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, skapa resultat och bygga värdefull erfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Hammarö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: hammaro@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
663 11 HAMMARÖ Jobbnummer
9973871