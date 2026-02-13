Vill du ha ett roligt sommarjobb? Sök till Kolarens Café!
Professionals Nord Luleå AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2026-02-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett roligt och fartfyllt sommarjobb där service, teamwork och sommarkänsla står i centrum? Kolarens Café söker nu engagerade medarbetare som vill vara med och skapa fina gästupplevelser under sommarsäsongen 2026. Här arbetar du i en härlig miljö nära havet tillsammans med ett positivt och energifyllt team.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Kolarens räkning Köksbiträden. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Kolarens från midsomma till 9 augusti.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Kolarens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde på Kolarens Café arbetar du tillsammans med teamet i den dagliga cafédriften och bidrar till att gästerna får en trevlig upplevelse. Arbetet är varierande och innefattar både köks- och serviceuppgifter.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Tillredning och servering av caféets meny
Kassaarbete och kundservice
Dagliga arbetsuppgifter kopplade till caféets drift och ordning
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en positiv inställning, gillar att arbeta tillsammans med andra och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Tidigare erfarenhet från café eller restaurang är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att lära.
Du behöver ha fyllt 18 år då verksamheten har serveringstillstånd.START: Mitten av juni 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: lisa.backstrom@pn.se
.
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
#Kolarens-Café #servering #café #sommarjobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
Kolarens Café Kontakt
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se Jobbnummer
9742724