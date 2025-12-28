Vill du ha ett nytt jobb efter nyår och är proffs på städning?
Qvickstep AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-12-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qvickstep AB i Malmö
Om jobbet:
Är du en städexpert som älskar att skapa ordning och trivsel och tycker du om att köra bil? Vi vill gärna ha dig i vårt team!
Om rollen: Nu söker vi dig som är passionerad för städning och vill göra en verklig skillnad i våra kunders hem inför hösten. Vi letar efter någon med flera års erfarenhet inom professionell hemstädning eller hotellstädning - erfarenhet från andra områden passar inte denna gång.
Vi uppskattar dig som älskar ditt arbete och som alltid gör det lilla extra som våra kunder verkligen uppskattar. Din stolthet över ditt arbete är något vi värdesätter mycket.
Du är en social och serviceinriktad person som är trygg i mötet med kunder och trivs med att arbeta självständigt. Ansvar och pålitlighet är kärnvärden för dig, och du är alltid redo att ge ditt bästa.
Qvickstep söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av hem- eller hotellstäd
Är noggrann, pålitlig och självständig
Har körkort (bil ingår under arbetstid!)
Vill jobba deltid med schysta villkor, bonus och friskvårdsbidrag
Automatväxlad tjänstebil
Mobilbidrag + kollektivavtal
Bra stämning och stöttande team
Skicka in din ansökan idag - denna gång är det brått! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Kort CV.
E-post: jobb@qvickstep.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qvickstep AB
(org.nr 556775-2943), http://www.qvickstep.se
Hillerödsvägen 4 C 0TR (visa karta
)
217 47 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Lotta Mejstad info@qvickstep.se Jobbnummer
9664186