Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb?
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-03-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AssistansExperten i Norden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Hos oss är det viktigt att varje individ får rätt stöd och omvårdnad i sin vardag. Nu söker vi flexibla och trygga timvikarier i Örebro som kan täcka upp vid ordinarie personals frånvaro - så att våra kunder alltid känner sig trygga med att få den assistans de har rätt till. Som personlig assistent är din uppgift att med kompetens, engagemang och värme skapa förutsättningar för att varje person ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, utifrån sina egna behov.
Våra kunder är alla unika och har olika typer av funktionsnedsättningar, behov och insatser. Jobbet som personlig assistent hos dem kan bland annat innefatta integritets nära omvårdnad, på- och avklädning, hjälp vid måltider, sondmatning, medicinska insatser, förflyttningar, rörlighets träning, andnings hjälpmedel, alternativ och kompletterande kommunikation samt assistans vid fritidsaktiviteter utanför hemmet. Många av våra kunder har stora omvårdnadsbehov och behöver aktiv tillsyn stora delar av dygnet. En assistent behöver då finnas i kundens direkta närhet hela tiden för att säkerställa trygghet, säkerhet och välmående.
Många av kunderna saknar ett eget talat språk och kommunicerar istället på en mängd andra sätt; bland annat genom kroppsspråk, ansiktsmimik, ögonrörelser, gester och ljud samt genom hjälpmedel så som bildstöd, tecken som stöd och olika digitala lösningar. I arbetet som personlig assistent är det därför viktigt att du är lyhörd, nyfiken och villig att lära dig kundens sätt att kommunicera.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är empatisk och har förmågan att sätta dig in i våra kunders livssituation och som har en förståelse för vilken skillnad personlig assistans kan göra för varje individs livskvalitet. Viktiga egenskaper hos dig för att kunna arbeta i vårt team är att du har lätt för att samarbeta med alla individer, att du har en tydlig och rak kommunikation, att du är snabblärd, strukturerad och har lätt för att läsa av andra människor. Vi värdesätter högt att du kan variera mellan bus, lek och tålamod och att du kan bjuda på dig själv då många av våra kunder är barn och har en härlig känsla för humor och motiveras av social interaktion som sker på deras nivå. Du behöver ha god fysik, då arbetet kräver full rörlighet och styrka. Viktigt är att du har känsla för integritet då arbetet sker i en familjs hem vilket innebär att man behöver samarbeta med både anhöriga, föräldrar och syskon.
Tjänsten är en timanställning hos en eller flera av våra kunder och vi ser en stor fördel i att kunna kombinera anställningar hos flera av våra kunder med liknande behov. På det sättet finns det större möjlighet att komma upp i tid och anpassa hur mycket du arbetar. Ett intervjutillfälle kommer att ske hos varje kund innan eventuell anställning då kunden själv har rätt att välja sina assistenter.
Arbetstiden: Dag, kväll, helg och natt (förekommer vaken natt eller jour)
Anställningsform: Timanställning
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse för introduktion
För denna tjänst krävs det att du:
• Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift- Är rökfri, då vi är en rökfri arbetsplats
• Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar, medicinska insatser och kunskap om alternativa kommunikationssätt är meriterande.
• Det är önskvärt att du har B-körkort för manuell växellåda men inte ett krav.
• Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Vid arbete med barn
Arbete med barn med funktionsnedsättning omfattas av krav på registerkontroll enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas som ett sista steg i rekryteringsprocessen innan en anställning kan bli aktuell.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: linda@assistansexperten.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
Stenbackevägen 6 (visa karta
)
702 25 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kontakt
HR Manager
Linda Engberg linda@assistansexperten.se 0720927202 Jobbnummer
9814865